Стало известно, сколько получат резервисты за участие в военных сборах

Многие выплаты будут варьироватся в зависимости от звания / Фото: mil.gov.ua

Проходящим военные сборы резервистам выплатят среднюю зарплату на предприятии, где они работают; кроме того, они получат ряд дополнительных выплат.

Выплаты привязываются к размерам минимального прожиточного минимума в месяц для трудоспособных лиц и минимальной заработной платы установленных на текущий год, сообщается в информационной справке командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Военнообязанным и резервистам за время прохождения сборов выплачивается:

– суточные за каждый день, проведенный на сборах (однако не по 60 гривен, а процент от этой суммы - от 20% до 50% от 60 грн (в зависимости от воинского звания))

– средний заработок на предприятиях (организациях), в которых работают призванные на сборы граждане, с последующим возмещением этих расходов Министерством обороны;

– безработным военнообязанным и резервистам выплатят положенное военнослужащему денежное довольствие (1762 грн в 2018 г.).

Резервистам кроме того выплачиваются:

– денежные выплаты в размере от полутора до двух прожиточных минимумов (1762 грн) в зависимости от воинского звания;

– единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве в прошлом году (от 1600 до 3100 грн).

Из начисленных сумм удерживаются ставки налога на доходы физических лиц (в размере 18%) и военного сбора (в размере 1,5%).

Напомним, на территории Украины 3 декабря начались военные сборы, на которые призывали резервистов первой очереди и военнослужащих территориальных подразделений.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.