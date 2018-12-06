Порошенко похвастался перевыполнением плана по сборам резервистов

В некоторых областях был перевыполнен план по сборам резервистов, сообщил Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко сообщил, что в некоторых областях Украины, в которых было введено военное положение, в ряд военкоматов пришли в два-три раза больше резервистов, чем необходимо для участия в сборах.

Сборы резервистов показали высокую готовность и желание наших граждан защищать государство, рассказал украинский лидер во время встречи с десантниками во время рабочей поездки в Житомирскую область.

"В некоторые военкоматы пришло в два, иногда в три раза больше резервистов, чем нужно. Это — показатель того высокого авторитета, которым пользуется украинская армия. Это — индикатор того, насколько качественно за прошедшие годы она изменилась, как окреп дух патриотизма среди украинцев", — заявил президент.

В ряде областей Украины 3 декабря начались военные сборы, на которые призывали резервистов первой очереди и военнослужащих территориальных подразделений.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.