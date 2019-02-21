Путин упустил исторический шанс стать лидером Европы – Bloomberg

Путин / Reuters

США требуют от Европы все большего и осуждают ее каждый раз более резко. Если бы президент Владимир Путин не сделал Россию ненадежным партнером для своих соседей, он мог бы реализовать самую заветную мечту: сместить США в качестве гаранта безопасности Европы. Об этом пишет обозреватель Леонид Бершидский в своей колонке на Bloomberg, перевод которой публикует Главред.

Давление США на Европу выходит далеко за рамки тарифных угроз президента Дональда Трампа и критики военных расходов. Должностные лица США требуют полного повиновения и во многих других областях. Совсем недавно Ричард Гренелл, посол США в Германии, обрушился с критикой на проект газопровода Северный поток-2, расширяющий экспорт российского природного газа в Европу. Вице-президент США Майк Пенс во время своих визитов в Варшаву и Мюнхен призвал европейские страны отказаться от соглашения с Ираном по ядерной программе 2015 года.

Читайте такжеНАТО жестко ответило на угрозу Путина взять на прицел СШАНесмотря на решимость европейских официальных лиц сохранить то, что осталось от либерального мирового порядка, возглавляемого США, трещины в трансатлантическом альянсе уже очевидны. Соцопросы в ключевых европейских странах показывают, что их граждане больше не доверяют США.

Россия вегда искала "новую архитектуру безопасности" в Европе, которая снизила бы значение НАТО и вместо этого расширила возможности ОБСЕ. Эта идея все еще жива в Москве: на Мюнхенской конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров еще раз упомянул об этом, призвав к более тесному сотрудничеству в области экономики и безопасности между Европой и Россией.

Альянс между ЕС и Россией мог бы иметь очевидные экономические и геополитические преимущества. У России есть ресурсы и военная мощь, в которой Европа нуждается, чтобы контролировать свои границы. Если бы Россия участвовала в совместном с ЕС планировании безопасности, большая часть напряженности на западных Балканах была бы снята. Если бы НАТО утратило свое значение в качестве основного зонтика безопасности для Европы и эта роль перешла к некой структуре, в которой Россия имеет право голоса, тогда замороженные конфликты и буферные зоны в постсоветских странах утратили бы свой смысл.

Но только маргинальные политические силы в Европе говорят об альянсе с Россией, даже сейчас, когда США непопулярны и все чаще воспринимаются как недружественная страна.

Читайте такжеАгрессию Путина могут остановить только два фактора — политологВсе дело в том, что страны ЕС основаны на ценностях и правилах и даже если трудно спрогнозировать действия Трампа, США – это действующая демократия, которая не зависит от прихотей диктатора или репрессивной государственной идеологии. Европейские лидеры должны бороться за честные выборы, создавать коалиции, иметь дело с независимыми судьями и внутренней оппозицией. Им трудно иметь дело с режимами, управляемыми диктаторами.

Россия стала авторитарной страной, с фальсифицированными выборами, марионеточной судебной системой и усилением цензуры в СМИ. А агрессия Путина против Украины в 2014 году только доказала это, укрепив решимость европейских лидеров находится под зонтиком безопасности США.

Путин, для которого сопротивление гегемонии США долгое время было приоритетом внешней политики, "дважды выстрелил себе в ногу", сначала уничтожив российские институты гражданского общетва, а затем напав на Украину. Путин пошел по легкому пути, консолидируя личную власть и относясь с презрением и цинизмом к демократическим институтам на Западе.

Недемократическая Россия бесполезна для Европы. В худшем случае это угроза, а в лучшем - непредсказуемая страна. Даже если Россия после Путина станет на путь демократии, возможности вытеснить США в качестве главного партнера ЕС, вероятно, больше не будет. Исторический шанс утрачен.