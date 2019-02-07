"Точно не Америка": Алексей Панин подтвердил слухи об эмиграции

Алексей Панин опроверг новость об эмиграции в США / https://www.instagram.com/alexey_panin_official/

Скандальный российский актер Алексей Панин, прославившийся своей нетрадиционной любовью к собакам и не раз называвший себя "любимым актером Путина", подтвердил новость о своем переезде из России.

Однако, слухи о том, что он переезжает именно в США, актер опроверг, отметив, что американская виза давно просрочена, действительна у него лишь европейская виза, передает "Комсомольская правда".

"Не помню, чтобы я где-то сообщал, что уезжаю жить в Америку. У меня действительно есть американская виза, но она давно просрочена. У меня есть действующая европейская виза. Журналисты снова фантазируют. Я в Америку не планирую переезжать", - отметил актер.

Он добавил, что все-таки планирует уехать из России на ПМЖ в Европу, куда именно, он не уточнил.

"Это будет точно не Америка. Переезд из России уже решен, но он намечен на следующий год. Не раньше. Мне надо доделать свой фильм "Я вернулся". Пока я не могу все бросить и переехать. И самая важная вещь — мне нужно продать квартиру, поскольку у меня нет средств, чтобы достать из коробки деньги и уехать. Плюс мне надо купить новое жилье в одном из европейских городов. На побережье. Название страны пока говорить не буду", - сказал Панин.

Ранее Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту авиакомпании.