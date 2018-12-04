Курил и матерился: Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту авиакомпании

Алексей Панин опроверг сообщения о том, что курил на борту / instagram.com/panin.aleksey

Известный своими эпатажными выходками российский актер Алексей Панин вновь удивил выходкой – знаменитость сняли с рейса лоукостера "Победа" на рейсе Стамбул - Москва за пьяный дебош и курение на борту самолета.

"Он дважды покурил в туалетной комнате (бортпроводники предупреждали его лично о запрете курения), кричал другим пассажирам о том, как правильно курить и закрывать детектор дыма салфеткой, о том, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете. Неоднократно оскорблял бортпроводников, выражаясь матерными словами", - сообщил источник в авиакомпании ТАСС.

По информации источника, Панин также кричал, что он "звезда и в России ему ничего не будет", распивал алкогольные напитки на борту и требовал принести ему ручку, чтобы раздать автографы.

В пресс-службе лоукостера подтвердили, что такой инцидент произошел, и они намерены взыскать с актера все вынужденные расходы, в том числе за санитарную обработку самолета.

Сам актер произошедшее отрицает, и заверяет, что никаких проблем не возникало.

"Я понятия не имею, о чем вы меня спрашиваете. Летал. Проблем не было", - отметил актер.

Он также добавил, что даже не слышал такого названия авиакомпании - "Победа".

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