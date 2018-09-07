"Бегите и спасайтесь": скандальный Панин рассказал, почему решил покинуть Россию

Алексей Панин / Анастасия Искрицкая, Сегодня

В России люди злые и глупые, а тем, кто думает о своих детях и о себе нужно бежать и спасаться из РФ, заявил скандальный российский артист Алексей Панин.

"Хочу пожелать всем людям, если они думают о своих детях, о себе — бегите и спасайтесь. Жить в этой стране нельзя. В этой стране никогда ничего не изменится. Какой народ – такое и правительство. Каждый народ заслуживает своего правительства. Жить в обществе полууголовников, гомофобов, необразованных, глупых, злых людей я не хочу", заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом Панин подчеркнул, что после очередных съемок намерен покинуть Россию: "С первого октября у меня начинается съёмочный период в городе Саратове. Как только у меня закончатся съёмки фильма, как только у меня закончится монтажно-тренировочный период, я возьму свои вещи и уеду туда, где не увижу русского народонаселения. По крайней мере, в ограниченном количестве увижу".

Напомним, ранее в Сети оценили новое фото голого Панина.