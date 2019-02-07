"Прощай, собако*б": в сети скандал из-за побега любимого актера Путина в США

Панин попрощался с "немытой Россией" / Фото: ivona.bigmir.net

Российский актер Алексей Панин, прославившийся своей нетрадиционной любовью к собакам и не раз называвший себя "любимым актером Путина", решил переехать в США.

У себя в Instagram он выложил снимок американской визы P3 и попрощался с "немытой Россией, страной рабов, страной господ" строками из соответствующего стихотворения Михаила Лермонтова.

"One way ticket (Билет в один конец – ред)", – подписал фото Панин.

Спустя сутки артист похвастался панорамой Нью-Йорка, чтобы подтвердить местонахождение.

В то же время пользователи в сети выразили сомнение, что актер сможет не только работать по показанной им визе, но и вообще воспользоваться ею. "Для сведения: виза P3 является рабочей неиммиграционной визой, которая выдается иностранным артистам и деятелям искусства по запросу американского работодателя, срок действия этого типа визы составляет 1 год. Первые четыре цифры Control Number в правом верхнем углу означают год выдачи (2010) и тем самым предательски намекают, что данная виза перестала действовать много лет назад. Ты кого на*бать хотел?" – пишет, в частности, пользователь obps79.

Панин попрощался с "немытой Россией" / instagram.com/alexeypanin777

"Кому ты там нужен? Жалеть потом будешь", – спрашивает pronkina5715. А пользователь _maks_777_88 ему отвечает: "Он и здесь нах*й кому не нужен".

В то же время подавляющее большинство подписчиков просто выражают радость по поводу переезда актера.

"Как я рад за тебя...... собако*б!!!! Или правильнее *бань собачья!!!", – пишет olegator.msk. "Прощай, собако*б!!!" – вторит ему andreimaiorovv. "Все собаки Америки взвыли от ужаса", – добавляет geserdeaf. "Прощай, мытый Панин, только не возвращайся, пожалуйста", – просит aniatochilkina.

"Ликуйте, православные!" – пишет mirnygrek.

/ instagram.com/alexeypanin777

Впрочем, есть и те, кто разделяет точку зрения Панина. "Полудурок еще тот, но сказал все верно. Согласен с ним полностью. Цитату подобрал самую что ни на есть верную", – пишет makievrustam. "Молодец Алексей, я бы тоже с радостью из парашки свалил бы. Читая комменты выше тупорылой ваты, хочется это сделать скорее. А черти немытые пусть тут задыхаются", – отмечает adolf378.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда актер обещает переехать. К примеру, еще в марте 2018 года Панин собрался "валить" из России, прихватив дочь. Актер обещал улететь в неизвестном направлении.

А в сентябре 2018 года Панин также рассказывал, почему решил покинуть Россию. "Хочу пожелать всем людям, если они думают о своих детях, о себе – бегите и спасайтесь. Жить в этой стране нельзя", – заявил тогда он.