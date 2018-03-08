Скандальный Панин собрался "валить" из России, прихватив дочь

Скандальный российский актер Алексей Панин решил улететь из России вместе с дочерью.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором прощался с подписчиками.

В ролике актер спросил свою дочь Нюсю, куда они полетят. Девочка называла Таиланд, но актер уточнил, что направление они пока не выбрали.

"Мы просто тупо прилетели в аэропорт, сейчас быстро берем билеты и валим!", - добавил Панин.

Однако позже, по всей видимости, Панин передумал уезжать, и остался в стране.

Видео, которое актер ранее опубликовал, он удалил, и на своей странице в Instagram поделился снимком из своей московской квартиры. Актер подарил своей дочери гироскутер.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Мар 7, 2018 в 10:33 PST

Ранее Панин лишился иномарки из-за долгов.