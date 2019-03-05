Почему письмо против Зеленского ни на что не повлияет

27 представителей интеллигенции написали письмо против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского / Обозреватель

Давайте сразу договоримся: далее речь пойдёт не о кандидате на пост президента Владимире Зеленском. Даже не о двадцати семи достойных представителях украинской интеллигенции, которые коллективным письмом предупреждают об опасности его избрания. Здесь Зеленский в красном углу ринга, подписавшие письмо – в синем, правда у каждой стороны своя. Но сам факт требует посмотреть на проблему шире и дальше, чем президентские выборы в Украине.

Повод для размышлений даёт формулировка, которую используют медиа, публикуя новость. Её важно процитировать буквально:

Представители украинской интеллигенции призывают граждан Украины ответственно отнестись к выборам

Ошибкой будет считать типичной реакцию блогера Алексея Мочанова на письмо. На своей странице в Facebook он написал, перечислив фамилии подписантов: "Кто все эти люди? Ни одного знакомого лица". Ему быстренько ответили в той же соцсети, разложив протестующих по персоналиям и обвинив бывшего спортивного журналиста в невежестве. Я согласен с обвинением. Идентифицирую практически всех двадцать семь. Писатели Юрий Винничук, Юрий Щербак, Александр Ирванец, Ирэн Роздобудько – коллег вообще большинство. Ещё - актриса Раиса Недашковская. Музыкант и, кстати, с недавних пор народный артист Украины Тарас Компаниченко, композитор Кирилл Стеценко. Издатели, учёные, профессора и академики. В общем, интеллигенция, работники умственного труда, уважаемые в своих кругах люди. Так и срывается с языка: стыдно не знать.

Читайте такжеПочему украинцам по душе "веселый танк" ЗеленскийОднако не знают. Речь не о Мочанове, не его сфере интересов. Люди, подписавшие коллективное письмо, не к нему лично обращаются. Оно, смотрите выше, адресовано гражданам Украины. И дойдёт, наверное. Так же думал Ванька Жуков, мальчик из знаменитого чеховского рассказа, финальная фраза которого более ста лет ушла в народ, сделалась крылатой. Её произносят, когда нужно описать тщетность эпистолярных усилий, цель которых – добиться защиты и справедливости. Докричаться до тех, кто может, по мнению автора, услышать и прийти на помощь. Подписывая конверт, в который вложено письмо с описанием ужасной жизни в сапожной мастерской, наивный мальчик Ванька указывает адресата: "Куда: на деревню. Кому: дедушке, Константину Макарычу".

Украина как государство на двадцать восьмом году своего беспрерывного существования не имеет моральных авторитетов. Обычно на эти роли претендуют те, кто определяет образ мышления и влияет на умы. Прежде всего - учёные, писатели, артисты, музыканты, художники. Те, кто в соцсетях осуждает практику подобных коллективных обращений, называя её советским рудиментом, неправы категорически. Это – давняя мировая практика, характерная для цивилизованных, уважающих себя государств. Из недавнего: сорок восемь подписей стоит под письмом американского ПЕН-центра, которое в июне 2018 года адресовали Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино. В нём интеллигенция требует освободить Олега Сенцова, и подписались, среди прочих, писатели Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушди, Маргарет Этвуд. Конечно, адресатам на них плевать. Но нюанс в том, что каждый из тех сорока восьми по отдельности и все они вместе имеют определённое влияние не на Путина, но на граждан Америки. Не на всех, но на критическую массу мыслящих людей. То есть, своего адресата все эти люди внутри страны себе в принципе представляют.

Читайте такжеПевица Валерия ответила критикам насчет ЗеленскогоИли вот хороший пример: голливудские звёзды, призывающие американцев не голосовать за Дональда Трампа и устраивающие акции протеста. В рядах – Мерил Стрип, Леонардо ди Каприо, Вупи Голдберг, Арнольд Шварценеггер, Сэмюель Л. Джексон и другие узнаваемые персонажи. Как и в этом случае, именно узнаваемость, идентификация массами конвертируется в реальное влияние. Не помогло, Трампа избрали, но граждане США вряд ли могли задаться вопросом: "Кто все эти люди?" Что уж говорить о Стивене Кинге, публичном оппоненте Трампа. Писатель своей критикой довёл президента до того, что политик "забанил" интеллигента в Twitter. Что подтвердило как влиятельность Кинга, так и тот факт, что подписанное им протестное письмо дойдёт до адресата и своё дело сделает. Ну, или в крайнем случае будет одной из капель, точащих камень несправедливости.

Как ни странно, коллективные письма интеллигенции хорошо работали и делали своё дело в Советском Союзе. Согласен, дела эти в подавляющем большинстве были чёрными. Артисты, писатели, музыканты и академики были тяжёлой артиллерией тоталитарного режима, когда нужно было оправдать очередное злодейство. Зачем далеко ходить, в социальных сетях и поисковой системе можно отыскать копию письма, подписанного украинскими писателями, современниками Василя Стуса, в котором они осуждают его антисоветскую деятельность. В то же время среди интеллигенции были и диссиденты, борцы с режимом, тоже подписывающие коллективные письма с различными требованиями и обращениями. Любопытно, что в период 1970-1980-х советское руководство в центре и на местах вынуждено было с ними считаться, делать поправку на ветер и даже организовывать "письма против писем".

Почему это работало тогда? А потому, что представителей интеллигенции, которые обращались к гражданам страны, страна могла идентифицировать.

Если по какой-то причине нет, хватало регалий, мол, я писатель (артист, музыкант, академик), чтобы стукнуть кулаком по столу и быть услышанным. К сожалению, ни один из тех, кто подписал не только упомянутое, но и прочие обращения к народу, не является для народа сколько-нибудь серьёзным авторитетом. Сила слова украинского интеллигента и сила влияния на массы равна, увы, даже не нулю, а минус единице. Очень самонадеянно считать, что письмо найдёт адресата. Уж лучше протестовать на своих страничках в соцсетях. Хотя эффект ожидается тот же.