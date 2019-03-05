У кого есть реальные шансы выйти во второй тур выборов

Политолог Виктор Небоженко рассказал, как на рейтингах Гриценко скажется снятие кандидатур Садового и Гнапа / t.me/sonyakoshkina

Андрей Садовый и Дмитрий Гнап сняли свои кандидатуры в пользу Гриценко. Однако нужно говорить откровенно: этот шаг на рейтингах Гриценко никак не отразится.

Садовый и Гриценко – очень разные политики. И их электорат никак не пересекается. О влиянии решения Гнапа говорить не приходится, потому что его электорат ограничивается его семьей.

Во всей этой истории интересно другое. Садовый прекратил избирательную кампанию, потому что она оказалась неэффективной. Потому его решение о прекращении борьбы за пост президента выглядит вполне разумным. Садовый предпринял весьма хитрый ход – он демонстративно подарил Гриценко свой электорат, хотя он прекрасно знает, что этот электорат голосовать за Гриценко не будет. В разгар парламентской кампании Садовый сможет говорить, что Гриценко не сумел мобилизовать демократических избирателей, а поэтому не может возглавлять список этот список. Мэр Львова уже думает о парламентских выборах и о своем результате на них. Этот шаг позволит Садовому претендовать на первое место во время парламентской гонки. Ему, а не Гриценко.

Читайте такжеСадовый раскрыл, о чем говорил с ЗеленскимЕсли говорить о шансах и перспективах Анатолия Гриценко на данный момент, то ни при каких раскладах он не выйдет во второй тур, это выглядит нереалистично. Всем – и Порошенко, и Тимошенко, и Гриценко – испортили жизнь высокие рейтинги Зеленского.

Но, несмотря на это, я считаю, что Зеленский не пройдет во второй тур президентских выборов, потому что у него нет механизмов защиты своих интересов – у него нет людей, которые будут стоять насмерть за голоса, отданные за него. У Порошенко такие люди есть, плюс он займется фальсификациями. У Тимошенко есть такие механизмы тоже. У Гриценко – появляются. О Ляшко вообще не говорю. Даже у Бойко есть такие механизмы. А у Зеленского – нет. Только по этой причине говорить о его выходе во второй тур не приходится. Да, Зеленский показывает интересный и важный результат. Но, скорее всего, этот результат – на будущее, на парламентские выборы. А сейчас он просто очень сильно мешает Порошенко и Тимошенко.

Тем не менее, по моим прогнозам, во второй тур выйдут два человека – Тимошенко и Порошенко. Гриценко будет соревноваться за третье место с Зеленским.

Могут ли еще какие-то претенденты на пост главы государства снять свои кандидатуры? Это совершенно неважно, потому что это могут сделать только технические или фейковые кандидаты. А таковых обсуждать нет смысла.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для "Главреда"