"Красиво выйти из игры": политолог объяснил, зачем Садовый снял кандидатуру в пользу Гриценко

2 марта 2019, 07:37

Анатолий Гриценко должен развивать тезис о "патриотической альтернативе", считает Петр Олещук.

Андрей Садовый снял кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко / Скриншот ТСН

Снятие кандидатуры Андрея Садового в пользу Анатолия Гриценко может сработать как синергетический эффект за счет тех избирателей, кто еще не определился со своим выбором.

Как подчеркнул политолог Петр Олещук в Facebook, теперь эти избиратели получают альтернативу.

"Мотивы Садового понятны. Нельзя получить пару процентов на выборах президента и затем всерьез идти на парламентские выборы. Как тогда привлекать спонсоров?", - пояснил эксперт.

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Он также назвал заявление Садового о поддержке кандидатуры Гриценко красивым способом выйти из игры и заработать себе политические очки.

"По Гриценко. Его же участь выталкивает постоянно вверх. Но он очень мало делает, чтобы этот шанс использовать. Сейчас у него прекрасный информационный повод. Снова. Можно его прекрасно использовать, развивая тезис о "патриотической альтернативе". Но использует ли?", - добавил Олещук.

Напомним, ранее Садовый отказался участвовать в выборах президента Украины-2019 - в пользу кандидатуры Гриценко.

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Анатолий Гриценко выборы-2019 Андрей Садовый
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