Сторонники Порошенко поддерживают сползание к России

Петр Порошенко и Олег Гладковски / president.gov.ua

Помнится, когда полыхнул очередной, на это раз, "оборонный скандал", я высказал мнение, что перехваты переписки и разговоров журналистам слили не "патриотические штирлицы" из СБУ, а это типичная операция американских спецслужб. Недавнее интервью посла США Мари Йованович фактически подтверждает мое предположение. Поскольку она жестко и недипломатично настаивает на прозрачном расследовании всех злоупотреблений в оборонной и других сферах, а также требует возвращения уголовной статьи за незаконное обогащение в украинскую юридическую практику. И не только.

А иначе — сами понимаете, ни поддержки, ни кредитов нам не видать.

И у меня один незамысловатый вопрос: это ж насколько надо ненавидеть Украину, чтобы продолжать поддерживать Петра Порошенко и его окружение, которые довели страну до кризиса во взаимоотношениях с главным стратегическим партнером, каковым являются США?

Читайте такжеОтмена безвиза: Евросоюз будет жестко наказывать Украину за непослушаниеАх, вам не нравится, что "какие-то американцы" нам указывают"? Согласен! Я последовательно выступаю за украинский суверенитет над будущим. Но, ребятки, а как же вы с вашим лидером дохозяйствовались, доворовались до того, что без западной помощи наша экономика уже дышит на ладан?! И даже томос ей не помогает?

Ах, вы только главнокомандуете, а на остальное "тупо нет полномочий"? Так и на коррупцию у вас полномочий нет, но вы же смогли сделать ее тотальной? А может, надо поменьше врать и поумерить свою ненасытную жадность за наш общий счет?

Кто-то верит, что ПАП вот сейчас начнет честные расследования коррупционных дел, в которых неминуемо выйдет на самого себя и свое окружение? То-то и оно.

Поэтому поддерживающие сейчас ПАПа сознательно обрекают нас на финансовое-экономические проблемы, политическую изоляцию и, как следствие, неминуемое сползание к России.

Порошенко — патриот, говорите? Такой себе берегинь Украины… Ну-ну.