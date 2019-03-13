Как Керченский мост превратился в головную боль для самой России

Юсуф Куркчи

Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины

13 марта 2019, 09:38

Сегодня мост создает практически эффект дамбы.

Крымский мост
Крымский мост / yuga.ru

Крымский мост создал эффект дамбы, который приведет к заиливанию Азовского моря и проблемам судоходства.

Азовское море менее пресное, чем Черное, потому что здесь постоянно есть приток пресной воды с речки Дон. Приливы и отливы позволяли перетекать воде из Азовского моря в Черное и наоборот. Таким образом здесь создавался свой особенный биологический ритм, который был связан с температурой воды, засоленностью, минерализацией и так далее.

Теперь построили Крымский мост. Если течет река и посередине ее поставить камень, течение изменится? Да. Течение будет идти по бокам, а посередине что? Там будет заиливание. И вот таких вот "камешков" при строительстве моста насовали так, что теперь Крымский мост создает практически эффект дамбы.

Во-первых, это влияет на биологические процессы, Азовское море будет опресняться больше, потому что воды, которая отсасывается из Азова в Черное море во время отливов, стало меньше, может и не в два раза меньше, но это уже есть.

Читайте также"Главное, чтобы не рухнул": эксперт пояснил, что Украине делать с Крымским мостомПостроив Крымский мост, россияне ограничили проходимость судов – 35 метров вверх и 8 метро в глубину. На сегодня происходит заиливание этой глубины. Сейчас уже капитан Керченского порта обращается к администрации портов с просьбой изменить размеры судов, которые могу проходить в порт. Он боится, что будут постоянные аварии, а если будут эти аварии, то у тебя падает рейтинг безопасности, а это значит, что не каждый захочет к тебе ехать, а это значит удорожание услуг перевозчика, а в порту уменьшение товарооборота, и соответственно порт умирает.

Мало того, вот этот Дон, отливы и приливы, отсутствие этой "дамбы" – это построило определенный фарватер, по которому проходят суда. А теперь эти фарватеры тоже будут меняться, потому как эти все процессы – изменение течений, уменьшение скорости, это все будет приводить к тому что, например, если ранее определенный объем воды вытекал в Черное море, то теперь он будет заворачиваться. А там, где он будет заворачиваться – будет происходить заиливание.

В болото Азовское море, конечно, не превратится, но то, что оно будет опресняться – это раз, основные проходные фарватеры будут мелеть – это два. И уже мы можем говорить о том, что это проблема для всего судоходства в Азовском море, и для России в том числе, и они это понимают.

Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины, для Обозреватель

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Юсуф Куркчи
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:49
Юлия Началова в реанимации: певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
09:38
Как Керченский мост превратился в головную боль для самой России мнение
09:29
Все ради Пугачевой: террорист заявил, что убить Киркорова собирался по приказу Галкина
09:28
Военный эксперт рассказал о боеспособности сил "Л/ДНР"
08:56
Не дождались выборов: доллар и евро рванули вверх Видео
08:37
Прошерстить активы Путины: в Конгрессе США приняли ряд документов касательно РФ и Крыма Видео
08:15
Появилась интерактивная карта переходов храмов и соборов в ПЦУ Видео
07:53
"Должны ответить – отвечаем": в НАБУ прокомментировали оборонный скандал Видео
07:29
В Украину возвращаются морозы: синоптики уточнили прогноз до конца недели Видео
07:27
Не делайте коррупцию, расхищение и вымогательство частью украинскости мнение
06:30
Генерал-разведчик назвал условие, при котором РФ может отпустить украинских моряков Видео
06:15
Богини секса: астрологи назвали лучших любовниц среди знаков Зодиака Видео
05:39
Названы темы, интересующие украинок на порносервисе PornHub
05:09
Порошенко нашел замену Гладковскому в СНБО Видео
04:52
Племянница Софии Ротару поразила сеть БДСМ-нарядом Видео
04:19
Названы места Украины и РФ среди стран с самым чистым и самым грязным воздухом Видео
03:31
Новое подорожание: эксперт назвал факторы роста цен на топливо Видео
03:19
"Застрахуй сеструху": Девушка отчекрыжила себе пилой руку ради страховки
03:05
Хватит разврата: Шокированные жестким порно матери снимут "нежный" XXX-фильм для детей
02:40
Диетолог рассказала, какие жиры нужно есть Видео
02:12
День Марины 2019: искрометные поздравления на словах и в открытках Фото Видео
01:47
Неожиданно: Сергей Бабкин снова станет отцом
01:38
"Расплачусь натурой": в Харькове женщина отказалась оплатить счет в ресторане и полностью разделась Видео
01:03
Канал HBO показал первый тизер сериала "Чернобыль" Видео
00:49
Смертельный ураган: в Украине 537 населенных пунктов остались без электроснабжения Видео
00:31
Скончался бывший посол Украины в США и нардеп Антон Бутейко
00:20
Украина резко сократила импорт газа из Европы и увеличила транзит из России
00:14
В РФ выпустили новую монету к годовщине аннексии Крыма
00:12
"Греческая царица": Санта Димопулос показал подтянутые формы в купальнике
12 марта, вторник
23:58
Манчестер Сити и Ювентус вышли в 1/4 финала: разгром на Этихад и хет-трик Роналду
23:48
В Германии отказались "лупить" санкциями Россию из-за ракетного договора
23:20
Конгресс США одобрил запрет на признание Крыма российским
23:15
В США рассказали, сколько хотят дать денег на оружие для Украины
22:50
"Чому не державною": Парубий вырубил микрофон говорящему по-русски нардепу-оппоблоковцами
22:50
В Крыму зафиксировали новые выбросы химических веществ
22:24
В центре Хмельницкого на большом экране несколько минут показывали порно Видео
22:10
Порошенко убивает Украину — Саакашвили Видео
22:03
В Сети нещадно раскритиковали Укрзализныцю из-за плохого сервиса: опубликовано фото
21:53
Британский парламент снова провалил соглашение о Brexit
21:27
Верховная Рада рассмотрит петицию о легализации марихуаны
20:57
"Самоцель быть богаче": Саакашвили рассказал, какой шанс упустил Порошенко Видео
20:27
Известный психолог раскрыла имя новорожденного ребенка Видео
20:17
В Nord Stream 2 AG вступили в склоку с Европарламентом из-за Северного потока-2
20:10
Порошенко больше всех потратил денег на телерекламу - Чесно
20:00
"Похожа на Собчак": Ани Лорак сделала губы "уточкой" и расшевелила Сеть
19:47
Порошенко был готов обменять Крым на вступление Украины в ЕС и НАТО - Саакашвили Видео
19:22
Главу правления Укрнафты намерены уволить
18:50
Газпром прекратит транзит газа через Украину в Турцию - источник
18:25
Синоптик предупредила о погодных "угрозах" Киеву Видео
18:20
Во Львовском горсовете врач справила малую нужду прямо в графин Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться