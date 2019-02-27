"Смогут проплывать только гондолы": блогер указала на еще одну проблему Крымского моста

Под Керченским мостом в скором времени смогут проплывать только гондолы, полагает блогер / twitter.com/KrimRt

Под построенным Российской Федерацией мостом в захваченный Крым через Керченский пролив (Крымский мост, Керченский мост) скоро смогут проплывать только гондолы.

С Крымским мостом есть проблемы из-за его высоты, проседания и заиливания, написала блогер RoksolanaToday&Крым.

Также активистка показала свежие фотографии моста, сделанные в Керчи, на которых запечатлено ржавое железо.

"Попади в калитку (Керченский мост — Ред.). Только гондолы и гондольеры скоро будут протискиваться сюда. Высота, проседание, заиливание...", — отметила автор.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года. Весной 2018-го — 15 мая — прошло открытие автодорожной части сооружения. СМИ писали, что при строительстве Крымского моста допустили ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины утверждали, что Керченский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В власти Украины признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.