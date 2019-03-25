Как "рашагейт" завершился победой Трампа

Никакого сговора или координации Дональда Трампа и его команды с Кремлём в ходе предвыборной кампании 2016 года не было.

Такие выводы содержатся в отчёте спецпрокурора Роберта Мюллера, который передал его вчера в Минюст. Глава ведомства Уильям Барр направил письмо в Конгресс, в котором изложил основные тезисы отчёта.

По ходу, один из самых мощных инструментов давления демократов на Трампа только что сдулся.

Команда Мюллера выявила два способа, к которым прибегала Россия, пытаясь повлиять на выборы в США 2016 года - это деятельность "Агентства Интернет-исследований" и хакерские атаки.

Однако никаких связей команды Трампа с ними выявлено не было, если верить предварительной информации из отчёта Мюллера, который начали публиковать.

Уильям Барр также заявил, что Мюллер не нашёл доказательств того, что Дональд Трамп пытался препятствовать расследованию, когда он уволил директора ФБР Джеймса Коуми.

Короче, вот вам и весь "Рашагейт". Демократам придётся несладко, а Трамп будет вовсю разыгрывать меседж "А я вам говорил, что это всё охота на ведьм". Это ещё больше поднимет его рейтинги.

То письмо, которое генпрокурор Уильям Барр отправил в Конгресс со своим заключением относительно отчёта Мюллера - это, конечно же, победа Дональда Трампа.

И не потому, что для него больше нет никаких рисков со стороны правосудия. Вовсе нет. Риски существуют, хоть и не такие значительные. Всё-таки его бизнес проверяют несколько прокуратур штатов.

Дело в том, что для Трампа это, в первую очередь, победа медийная и репутационная, а в нынешних Штатах именно эта составляющая является ключевой.

Отчаянно пытаясь хоть как-то оправдаться за поражение на выборах 2016 года такому персонажу, как Трамп, демократы и либеральная часть общественности сами себя загнали в тупик.

Читайте такжеВ США закончилось расследование по сговору Трампа и Путина: самое важноеЛояльные демократам либеральные СМИ, такие как CNN, NBC и прочие, так сильно жаждали насолить Трампу и дискредитировать его, что сделали из расследования Мюллера и пресловутого "Рашагейт" такой себе фетиш.

Они сами раскрутили этот вопрос до небес, уделяя ему неприличное (а иногда и неуместное) внимание в эфире, тем самым слепив из него мессианско-сакральный образ некоего "оружия Господнего", которым они, словно Дамокловым мечом, поразят зарвавшегося президента.

Естественно, теперь вся их конструкция рухнула. Вне зависимости от того, что они дальше будут говорить, пытаясь вырулить из ситуации, Трамп будет становиться сильнее. Ведь важно не то, как оно есть на самом деле, а как это выглядит. К сожалению, в США это работает на ура во многих вопросах.

В ближайшие месяцы и аж до самих выборов 2020 года, в Штатах начнётся сражение за публикацию полной версии отчёта Мюллера. Демократы будут говорить, что там что-то есть, просто его скрывают от глаз общественности.

По факту, шансов у них немного, поскольку по законам США именно генпрокурор Барр решает, что и как публиковать, и в каком объёме. А он человек Трампа.

Если решать всё через Верховный суд, то я тоже напомню, что он сейчас - оплот Трампа. Вряд ли он примет решение против президента или о смене законов на основании предположений и гипотез демократов о том, что может быть в отчёте, а чего не может быть.

К тому же, сам Роберт Мюллер спокойно отнёсся к тому, что опубликовал Уильям Барр, что наводит на мысль, что в отчёте действительно нет ничего уголовного в отношении Дональда Трампа и его команды.

Самым эффективным оружием демократов против ненавистного им президента разве что станут повестки на слушания в Конгресс, которые они уже намерены выдать генпрокурору Барру и спецпрокурору Мюллеру.

Слушания под присягой - лучший инструмент давления и шантажа, который есть у демократов для продолжения борьбы с Трампом. Однако теперь "Рашагейт" исчезнет с их повестки, а фокус буде смещён на вопрос препятствования правосудию.

Для Трампа и его администрации — это хорошие новости. Ведь главная "страшилка" его оппонентов - о сговоре с Россией - теперь сдулась, и он будет вовстю использовать это, чтобы подрывать доверие к демократам сквозь историю о мальчике, который кричал "Волки!".

Мораль сей басни такова: громкость и истеричность сообщения не прямо пропорциональна его эффективности и весомости твоих слов. А иногда это может стать похоронным бумерангом.