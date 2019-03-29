Это конец: за три дня до выборов от Порошенко сбегают верные ему силовики

Порошенко остается в одиночестве / УНИАН

Не последний в системе прокурор Константин Кулик выписал подозрения ближайшему окружению Порошенко.

В ГПУ, конечно же, сразу же это все попытались переиграть. Сарган написала большой пост о том, что Кулик осуществил уведомление о подозрении экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Украины Борису Ложкину, замглавы Администрации президента Алексею Филатову и совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко "без наличия достаточных доказательств, поэтому указанные лица не считаются подозреваемыми".

Не считаются, так не считаются.

Хотя, это не конец. Дело может сыграть свою роль в будущем. Особенно, при условии смены власти.

Ведь Кулик не просто объявил подозрения. Он собрал под эти подозрения некие документы, которые можно квалифицировать как доказательства. И эти документы уже никуда не денутся…

Впрочем, самое важное в этой истории даже не то, есть там за что выписывать повестки или нет, а то, что за три дня до выборов от Порошенко побежали еще не так давно верные ему высокопоставленные силовики.