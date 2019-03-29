Дело о коррупции в окружении Порошенко: прокурор Кулик заявил об исчезновении части документов

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Из кабинета замглавы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, главы отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константина Кулика исчезли материалы, касающиеся "дела Курченко".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулик сказал журналистам на выходе из здания Генпрокуратуры сегодня.

"Ночью выносились материалы из кабинетов. Я не понимаю, где часть материалов. Отменили подозрение Ложкину, Гонтаревой, Стеценко и Филатову. Я не согласен, это все было в соответствии с КПК", - рассказал прокурор журналистам на выходе из здания Генпрокуратуры сегодня.

Кроме того, по информации Кулика, в его доме готовятся обыски.

"Мне просто сказали, что сейчас дома планируются обыски и арест мой, поэтому я поеду заниматься своими вопросами", - добавил он.

По данным пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, ГПУ не открывала дело против Кулика.

"Официально сообщаю: ГПУ не регистрировала уголовного производства против прокурора Константина Кулика. Подчеркиваю: прокурор Кулик не вызывался на допрос, не запланированы обыски у него дома, и соответственно, не может идти речь о его аресте", - написала Сарган в Facebook.

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Напомним, ранее стало известно о том, что подозрение ГПУ получили бывший собственник и экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и бывший собственник медиа-группы UMH (Украинского медиа холдинга), заместитель главы АП Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, народный депутат и бывший вице-президент UMH Григорий Шверк, а также совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU – инвестиционная компания управляющая активами Порошенко – ред.).

Позднее заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик подтвердил выдвижение подозрений в отмывании средств против окружения Порошенко.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко озвучил подробности подозрений чиновникам по делу Курченко.

В то же время, комментируя врученные подозрения, спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что прокурор Кулик, вручая "пидозры" Гонтаревой, Ложкину и другим, действовал с нарушением законодательства.