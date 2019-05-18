Блеклый пшик: почему Вакарчуку на выборах ничего не светит

Николай Фельдман

журналист

18 мая 2019, 06:58

Перспективы политической силы певца остаются призрачными.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук идет на выборы в Раду/ instagram.com/lifestyle24ukraine

Удивительно. Артист, яркий шоумен, собираешь стадионы для своих концертов, чтобы люди услышали твое творчество, песни твоей группы, но как дело дошло до объявления своей политической партии, то получается блеклый пшик.

Яркого креатива на представлении партии Святослава Вакарчука не случилось. Поспехом подготовленное мероприятие, с явно непроработанной повесткой и последующим побегом от многочисленных журналистов - никакого сильного впечатления презентация не оставила.

Очевидно, угроза роспуска Верховной рады Владимиром Зеленским заставила Вакарчука бегом спуститься на землю и представить хоть что-то. Выбросить флаг. Потому будем считать, что это Святослав и сделал - заявил о своих амбициях. Но при этом перспективы их остаются призрачными.

Читайте такжеОппозиция Зеленскому и удар по Порошенко: зачем Вакарчук идет в политикуВо-первых, партия не зарегистрирована. Нужно брать прямо сейчас какую-то действующую партийную организацию, договариваться с ее структурой и заниматься переименованием.

Во-вторых, региональной инфраструктуры у Вакарчука очевидно, как не было, так и не появилось. Представление ряда экспертов и толпы неизвестной молодежи на сцене не заменяет необходимости делать выборы на местах.

Это скорее всего значит, что Святослав самостоятельный поход в Раду не потянет, если Зеленский распустит парламент после инаугурации.

А по сумме признаков Владимир Зеленский на роспуск Верховной Рады пойдет и решится довести дело до конца. Очевидно, что после саботажной реакции нардепов на его ультиматум по поводу 19 мая, выбор у нового президента небольшой. Особенно учитывая опубликованные рейтинги.

Распустив парламент Зеленский очевидно только укрепит собственный рейтинг и уже через два месяца приведет в Раду совершенно другой состав, который в массе своей будет явно более лоялен к нему. Даже не набирая простого большинства самостоятельно, он получит свою наибольшую фракцию и сможет относительно легко сформировать коалиционное правительство.

Будет ли в такой переизбранной Раде самостоятельное место для партии Вакарчука?

Сейчас рейтинги говорят, что нет.

Но также рейтинги говорят, что там может не найтись места и партии Гриценко, и "Самопомощи". Потому, нельзя исключать, что мы увидим разные союзы.

От самого роспуска парламента выиграет только рейтинг партии Владимира Зеленского. В глазах избирателей он поступит решительно и справедливо.

Да, качество его списка оставит желать сильно лучшего, но с другой стороны есть мнения, что никакие праймериз, никакие региональные отборы не дадут Зеленскому существенно иное качество списка. При усилиях иного порядка.

Более того, такие парламентские выборы Владимир Зеленский способен выиграть на волне, проведя фактически третий тур одной и той же избирательной президентской кампании. Не заморачиваясь разработкой сложных и спорных законодательных инициатив.

Сегодня после историй с ультиматумами и саботажем очевидно для него вопрос уже полноценно стоит по другому - либо он забирает власть и сможет быстро стать полноценным политическим субъектом, либо оставляет вопрос подвешенным и вынужден зависеть от постоянного саботажа Верховной Рады и Кабинета министров. Которые будут его обманывать на каждом шагу, показывая этим как важно с ними считаться.

Читайте также"Новый" Вакарчук: зачем лидер Океана Эльзы собрался в РадуПонятно, что вывод уже лежит на поверхности, пути к отступлению отрезаны, а мосты фактически сожжены - Зеленский больше не поверит этому составу Рады, а сами депутаты, не согласившись на требование нового президента, подписали своими руками его будущий указ о роспуске.

Более того, стоит не забывать, что получив уже в конце июля наибольшую фракцию, Зеленский почти всегда сможет контролировать наличие коалиции. И в случае ее отсутствия он всегда сможет снова распустить Раду.

Потому, говоря о шансах различных проектов, типа "Голоса" Вакарчука, следует понимать, что основной тренд формирует сегодня единолично Владимир Зеленский. Судьба любых остальных политических проектов в стране уже зависима в большей степени именно от его решений и поступков.

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Святослав Вакарчук Владимир Зеленский роспуск Рады выборы-2019 Николай Фельдман
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