Интересы Путина и Порошенко по колонизации Украины полностью совпали

Порошенко все пять лет относился к Украине как к колонии / niklife.com.ua

Случай с ситуационной комнатой СНБО, разграбленной мародерами бывшего президента Порошенко говорит о многом. Дело не только в причиненном материальном ущербе или исчезнувшей государственной секретной информации, которая наверняка окажется где-то в кремлевских кабинетах и серверах ФСБ. Речь идет не только чудовищной жадности и неуважении к украинскому государству. Прежде всего разгром ситуационной комнаты СНБО - эпицентра госуправления в условиях войны - это символ внутренней колонизации Украины режимом личной власти бывшего президента Порошенко. Он воспринимал Украину как приз в борьбе за власть, как свою добычу, с которой можно делать что угодно.

Проблема в том, что Порошенко, как бывший президент-олигарх еще живет и продолжает грабить страну. Его "цепи и присоски" плотно опутали Украину. Каждый день мы будем узнавать чудовищную информацию об коррупции воровстве и мародерстве окружения Порошенко, которые рассматривали Украину как территорию для внутренней оккупации. И российская агрессия против Украины лишь прикрывала войну режима Порошенко против собственного народа, как способа колонизации страны. Он много лет готовился к этому.

России выгодна внутренняя самоколонизация Украины по путинским лекалам и под контролем Кремля. Здесь интересы Путина и Порошенко полностью совпали. Вот почему поражение Порошенко так болезненно воспринято в Кремле и теперь ставка сделана на "латентную путинизацию" новой Верховной Рады, как центра политической нестабильности и источника сопротивления новому президенту. Эта политика Кремля обеспечивает длительный затяжной, конституционный кризис в Украине.

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Разграбление ситуационной комнаты СНБО (Турчинов), прежде всего это красноречивая характеристика того олигархического способа, которым Порошенко все пять лет управлял украинским государством. Он принципиально, не разделял свои личные интересы и государственные ресурсы. В сознании Порошенко "Украина" это было оригинальным продолжением "Рошена". Украина была его личными предприятием, рядом с которым подозрительно суетились и другие оставшиеся или нужные ему олигархи - Ахметов и Фирташ. Остальные должны были исчезнуть.

Порошенко пользовался государственными ресурсами и президентскими полномочиями как своими личным средствами и преимуществами в борьбе за власть и богатство. Он осуществил "голубую мечту" любого украинского олигарха – окончательно соединить власть и богатство в одних руках. Но он не понял, что это означает смерть олигархического капитализма в Украине. Вот почему никакому "Коломойскому" не удастся повторить печальный успех президента-олигарха Порошенко.

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Украина нуждается в радикальной перестройке. Мы уже не выдержим второго Порошенко, в какой бы необычной форме он не появился на политической арене. Нам важно понять, что это было, что происходило со страной все эти пять лет, чтобы не допустить повтора появления нового Порошенко. И обязательно честно рассчитаться со своим "порошенковским" прошлым Украины и публично и справедливо наказать виновных, а не "понять и простить". Иначе прошлое вернется к нам бумерангом.