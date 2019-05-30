Порошенко явно и нагло пошел против интересов Украины

Порошенко увез всю технику из ситуационной комнаты / Reuters

Иллюстрация с разграблением ситуационной комнаты показывает избирателям Зеленского, что они явно не зря избавлялись от Порошенко в президентском кресле.

Возникает вопрос к "секте 25%": "За это вы говорили спасибо президенту Порошенко?"

После такого гражданское общество просто обязано провести ревизию всех расходов президента Порошенко на его посту.

Ситуационная комната - это даже не верхушка айсберга, это только отблеск от нее. Только яркая демонстрация того, как президент Порошенко относился к своему собственному тезису: "Головне - не втратити країну".

Ситуационная комната - единственный современный способ контроллировать организованные информационные потоки. Уничтожив его, бывший президент Порошенко явно и нагло пошел против интересов страны. Разграбление ситуационной комнаты - это действия, в которых есть очевидные основания усматривать состав уголовных преступлений.

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За все пять лет необходимо запросить и открыть информацию о расходах на содержание президента Порошенко. А после смены состава Кабмина - еще и информацию по каждому центральному органу государственной власти, по каждому центральному распорядителю бюджетных денег.

Пока граждане не будут владеть хотя бы 95% информации о том, как ежегодно расходуются их сотни миллиардов гривень, до тех пор бесконечный ряд лиц, подобных Порошенко, будут злоупотреблять властью и скрывать доказательства своих преступлений, развивать свои бизнеса во время своей власти, выставлять себя великими благотворителями, без личных финансов которых всё рухнет в Украине.

На самом же деле всё рушится только из-за их двойного дна, основа которого - бесконечная коррупция и намеренное сокрытие информации.

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Чиновникам абсолютно запрещено использовать личное или тем более чужое частное имущество для реализации властных полномочий. Это коррупционный поступок. Всё, что используется частное личное или чужое, должно немедленно приниматься на баланс государственного органа и эксплуатироваться в качестве собственности.

Я не знаю, каким президентом станет Владимир Зеленский. Наломает ли дров ради особых исключений из правил или будет делать это системно, но точно понятно, что Петру Порошенко больше никогда не должно быть места в президентском кресле. Его следовало вырвать оттуда с корнем, чтобы сделать это место управления державными процессами максимально прозрачным. И если Зеленский закроет информацию о расходах Порошенко - он пойдет по его пути и получит на выходе тот же результат.

Странно, что избранный президент до сих пор не назначил главу государственного управления делами - видимо, за эту самую хлебную должность в стране ведутся значительные дискуссии в его окружении. Это назначение станет серьезным признаком реального вектора Владимира Зеленского. В любом случае, пока там находится служивший всем властям пенсионер Куцик, то и запрашивать информацию бессмысленно - все будут прикрыты. Как только появится новый руководитель - его назначение и ответы на информзапросы сразу всё продемонстрируют.