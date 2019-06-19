Встреча Зеленского и Меркель: президент посрамил своих критиков во Франции

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

19 июня 2019, 06:53

Визит главы украинского государства в Париж засвидетельствовал не только того, что Зеленский с каждым днем набирается все больше опыта, но и, без сомнения, может выполнять свои президентские обязанности.

Зеленский, Макрон Париж
Дипломат Богдан Яременко проанализировал политические аспекты встречи Макрона и Зеленского / president.gov.ua

Критики новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского все время ставят под сомнение его способность управлять государством и вести какие-либо переговоры. Однако Зеленский вновь их разочаровал.

Владимир Зеленский осуществил однодневный рабочий визит в Париж, где в том числе встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Этот визит стал свидетельством того, что новый глава украинского государства с каждым днем набирается все больше опыта, ведет себя совершенно адекватно ситуации и, без сомнения, может выполнять свои президентские обязанности.

Если говорить о политических аспектах встречи Зеленского и Макрона, то их несколько.

Вопрос возвращения России в ПАСЕ. На совместной пресс-конференции президентов Украины и Франции прозвучали позиции сторон по данному вопросу, и эти позиции не совпадают. Так, Эммануэль Макрон сказал, что не хочет допустить полного выхода России из Совета Европы. В свою очередь. Владимир Зеленским отметил, что у Парламентской ассамблеи Совета Европы нет оснований для возвращения российской делегации.

Однако не секрет, что у Украины есть разногласия с друзьями на Западе. И вопрос возвращения России в ПАСЕ – не единственный, по которому наши позиции не совпадают. Вспомните хотя бы строительство газопровода Северный поток-2, который поддерживается Германией. Кроме того, у нас далеко не всегда совпадают представления о путях реализации идей, заложенных в Минских соглашениях, и о способах возвращения Украине оккупированных территорий.

Потому не было оснований ожидать, что такие проблемные вопросы как возвращение российской делегации в ПАСЕ будут сняты. Тем более, что каждая из сторон незадолго до поездки Зеленского в Париж четко проговорила свою позицию по этой теме. Соответственно, не было и ожиданий, что переговорщики придут к согласию по этому поводу.

К тому, возвращение России в ПАСЕ не является вопросом двусторонних украинско-французских отношений, и зависит не только от мнения Франции и Украины. Так что Киев и Париж могут лишь обмениваться мыслями о ситуации, которая сложилась в ПАСЕ и доносить каждый свою позицию.

Председательство Франции в Большой семерке. В ходе встречи с Макроном Зеленский призвал сохранить дипломатическое и санкционное давление на Россию с тем, чтобы установить мир на Донбассе. При этом он выразил надежду на то, что председательство Франции в Большой семерке в 2019 году поможет этого добиться. Однако могут ли оправдаться такие надежды…

Читайте такжеГлавный итог встречи Макрона и ЗеленскогоЯ думаю, что это был дипломатический протокольный фразеологизм, который призван лишь продемонстрировать, что Киев надеется на поддержку Парижа, которая проявится в его позиции в G7. Но, на самом деле, это не та институция, которая позволяет серьезно влиять или менять политику Евросоюза.

Вообще, следует отметить один момент, касающийся позиции президента Зеленского относительно войны и мира. Не буду пока что давать оценку этому – к сожалению или к счастью. Однако позиция Зеленского все больше и больше начинает напоминать риторику Порошенко. Потому советникам Зеленского нужно хорошо подумать над тем, стоит ли продолжать эту линию или все-таки лучше пытаться выстроить свою, новую.

Предварительные договоренности о встрече в нормандском формате. После встречи с Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский сообщил, что внешнеполитические советники стран-членов нормандского формата соберутся для подготовки встречи лидеров стран: Германии, Франции, Украины и России.

Изменятся ли переговоры в нормандском формате при Зеленском, или все останется так же, как было при Порошенко? На данный момент было бы абсолютно преждевременно давать какие-либо оценки. Сейчас Украина должна предложить какие-то новые подходы, которые смогли бы изменить ситуацию и вывести обсуждение на новый уровень. Пока что, когда Зеленский повторяет позиции Порошенко, едва ли можно ожидать каких-либо существенных изменений в результативности переговоров нормандской четверки.

Заявления о диалоге с сепаратистами. В ходе совместной пресс-конференции Эммануэль Макрон сказал, что Украина готова к диалогу с сепаратистами, представителями "Л/ДНР", но Зеленский тут же опроверг это, подчеркнув, что Киев готов вести диалог в минском формате.

Формально группа переговорщиков в Минске называется Трехсторонней контактной группой, участниками которой являются три стороны: Украина, Россия и ОБСЕ. "ЛНР" и "ДНР" не представлены на этих переговорах и не могут быть представлены – и из-за позиции Украины, и из-за позиции мирового сообщества, которое их не признает. Однако представители этих "республик" присутствуют на переговорах, сидя вместе с российской делегации.

Возможно, именно этот момент привел к ошибке перевода в ходе беседы Макрона и Зеленского, в результате чего президент Франции попросту не понял своего коллегу.

Однако Зеленский говорил на понятном мне языке, который я очень хорошо знаю. Потому, послушав его заявления, у меня нет никаких оснований ставить под сомнение его позицию: Зеленский несколько раз четко заявлял о том, что не видит возможности вести переговоры с российскими наемниками на Донбассе. Так что, очевидно, имела место ошибка перевода, в результате чего возникли кривотолки о возможном диалоге с представителями "Л/ДНР".

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", специально для Главреда

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Россия Франция Владимир Зеленский визит ПАСЕ нормандский формат ЛДНР Эммануэль Макрон Богдан Яременко Украина
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