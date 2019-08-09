Усталость от государства: чего большинство украинцев ждет от Зеленского

Владимиру Зеленском на первых порах придется опираться на коррумпированных профессионалов или честных идиотов / president.gov.ua

Не случайно скандал вокруг с так и несостоявшейся отставкой главы президентского офиса стал одной из главных политических сенсаций украинского лета. Хотя должно быть понятно, что отнюдь не в главе офиса дело. Главный вопрос украинского будущего все же не в том, кто будет советовать Зеленскому, а в том, насколько сам новый Президент способен оценить качество тех или иных советов и людей, которые эти советы ему дают. В том, какие решения сам новый Президент будет принимать.

Начнем с того, что пока что Владимир Зеленский еще не правил Украиной. Не может править Украиной Президент, у которого нет взаимодействия с Правительством и Парламентом. Так что "настоящего" Владимира Зеленского мы увидим только после того, как новая Верховная Рада соберется на свою первую сессию и будет сформирован новый Кабинет Министров страны. То, что мы наблюдаем по сегодняшний день - это действия, направленные на концентрацию власти в руках Президента и его окружения и просто броуновское движение, продиктованное пониманием Президентом и его окружением сути управленческих процессов.

При этом нет никакой гарантии того, что это броуновское движение не продолжится после того, как власть действительно будет сконцентрирована в руках Главы государства. Потому что мы до сих пор не можем понять самого главного - а зачем, собственно, Владимиру Зеленскому эта власть и как он собирается ею распорядиться. При этом не исключено, что этого не понимает и сам Владимир Зеленский.

Читайте такжеВыжившее из ума прошлое: Зеленскому придется платить по счетам ПорошенкоМы не должны сбрасывать со счетов того простого факта, что избрание Зеленского Президентом Украины является случайностью и для Зеленского, и для Украины. То есть то, что новым Главой государства способен был стать совершенно новый человек, случайностью не являлось - так велико было общественное раздражение против политической элиты как таковой (хотя, возможно, то, что мы принимаем как общественное раздражение против политической элиты, на самом деле является признаком украинского национального раздражения против государства как такового). Но совершенно не обязательно было, что этим человеком станет именно Владимир Зеленский.

Президентом стал человек, который никогда в своей жизни к власти не готовился и политикой не интересовался. Понятно, что для среднестатистического украинского избирателя все это большой проблемой не является - потому что этот избиратель вообще плохо понимает, как устроен мир за порогом его квартиры и зачем к чему-то готовиться и делать профессионально. Он, избиратель, сам ни к чему никогда не готовился и ничего профессионально не делал - и как-то живет, семью создал, детей воспитал, в Польшу (Россию) отправил - почему у Зеленского не получится? Его, избирателя, бесят воры и циники, которые страной управляют - а Зеленский "свой парень". И к тому же, повторюсь, избиратель может в своем голосовании руководствоваться тем, в чем не хочет себе признаваться вся элита страны, - ненужностью государства как такового. И он инстинктивно ищет среди соотечественников того, кому оно точно также не нужно, как и ему самому - по крайней мере, с виду.

Зеленский, в отличие от политиков, не произносит пафосных речей, которые всегда у нас, да и не только у нас, были частью политической борьбы. Он говорит о стране как о квартире, как о хуторе, он называет защитников Родины "детьми" - и в этом смысле он действительно ближе к лишенному государственных инстинктов народу, чем вся политическая, культурная, даже предпринимательская элита вместе взятая. Все дело в том, что для этой элиты само существование Украины - важное условие успеха. А сам Зеленский и избиратель Зеленского могут достичь - или не достичь успеха - где угодно. Если у Зеленского не получится, он может вернуться к съемкам - и его ближайшие соратники говорят, что считают дни, когда это произойдет. Если у избирателя не получится - он уедет или проголосует за нового Зеленского. Какая разница?

Читайте такжеКак Зеленский может искоренить коррупциюТем не менее, далекому от государственного строительства и управления Зеленскому придется управлять именно государством, а не корпорацией или киностудией. А такое управление - куда более сложная наука, чем все остальное. Государства не существуют в безвоздушном пространстве, они воюют, отправляют граждан на фронт, тратят деньги на армию и идентичность - и во всем этом украинцы могли убедиться после 2014 года в полной мере, когда реальное государство - не столько по украинскому желанию, сколько из-за российского нападения - все же вынуждено было возникнуть. И да, большинство наших соотечественников очень хочет, чтобы все это - война, долги и прочее - поскорее завершилось, попросту говоря - чтобы государство вновь превратилось в омут, чтобы его можно было не замечать и разворовывать потихоньку, каждый на своем месте, но лучше, чтобы чиновники не разворовывали, а взятки у меня брали. По большому счету, это и есть главная задача Зеленского - вернуться к ситуации "до государственности", до 2014 года, когда для большинства людей никакого государства не было. И то, что это нельзя выполнить, мало кому в стране ясно.

Еще одной большой проблемой политической неподготовленности нового Президента является его кадровая неразборчивость. Опять-таки, в такой кадровой неразборчивости Зеленского трудно обвинять. Как вы разберетесь в управленческих кадрах, если никогда не имели с ними дело? Как поймете, кто компетентен, а кто не очень, кому можно доверять, а кто вас обманет? Как вы сделаете вечный украинский выбор между коррумпированным профессионалом и честным идиотом, если вы даже не знаете, кто из них умен, а кто профессионален?

Именно поэтому власть Владимира Зеленского - по крайней мере, в первые два-три года существования - обречена превратиться во власть случайностей. Кадровые назначения будут замещаться именно по принципу случайного подбора, личных связей, хотя бы опосредованной близости к задачам власти, о которых она сама пока что ничего не знает и которые тоже будут случайно выбираться.

Один из политтехнологов Зеленского совершенно точно сказал депутатам от Слуги народа, что без бывшего шоумена они - никто. Но ведь это - святая правда. Украинские граждане и на парламентских выборах голосовали именно за Зеленского. Практически все люди, которые станут депутатами, министрами, руководителями местных администраций, которые сейчас работают в президентском офисе, без Зеленского никогда никем бы не стали во власти. Разумеется, за исключением той группы чиновников старой власти, которые оказались в окружении Зеленского - и я, кстати, не исключаю, что те из них, кто удержится после формирования нового Правительства и Парламента, и будут править страной просто потому, что на первых порах править будет некому.

Читайте такжеПолитические джунгли: почему Зеленский не уволит БогданаНо пока что мы наблюдаем все то же броуновское движение клановой конкуренции и случайных людей, которые не объединены ничем, кроме президентской личности. И мы мало что знаем о их подлинных взаимоотношениях и готовности к сотрудничеству и компромиссу просто потому, что и они ничего об этом не знают, так как никогда не находились друг с другом в отношениях политической конкуренции. Понятно, что многие мои коллеги начнут привычно чертить круги, пытаться понять подлинный уровень влияния Коломойского, его отношения с Богданом, влияние самого Богдана и его группы на Президента, взаимоотношения "квартальщиков" с главой офиса и бывшими чиновниками, которые пришли во власть и так далее.

Все это напрасный труд. Для чистоты эксперимента просто прочтите какую-нибудь статью об окружении Кучмы в 1994 году, или будущем путинского режима в январе 2000 года - и сравните с реальностью. Режимами, которые имитируют появление "контр-элиты" в условиях общественного недовольства, как правило, управляют совершенно другие люди, чем те, кто приходит на волне успеха первого лица.

Люди, куда менее случайные.