"Уже уволил": Зеленский ответил на петицию об отставке Богдана

Петиция с инициативой уволить Богдана набрала необходимые 25 тыс. голосов / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию с инициативой уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента.

Как говорится в ответе главы государства, опубликованном на сайте электронных петиций, Богдан уволен Указом от 25 июня 2019 года.

"Согласно статье 40 Конституции Украины и статье 23-1 закона Украины "Об обращении граждан", мною рассмотрена размещенная на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины электронная петиция об увольнении Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации президента Украины, которую поддержали более 25 000 граждан. По поднятому в петиции вопросу отмечаю, что указом президента Украины №434 от 25 июня 2019 года А.Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины", - говорится в ответе Зеленского.

Как известно, 27 июля петиция с инициативой уволить Андрея Богдана с должности главы Офиса президента набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Напомним, вечером 1 августа в СМИ появилась информация об уходе в отставку руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Читайте такжеПолитические джунгли: почему Зеленский не уволит Богдана2 августа, во время официального визита на Прикарпатье, президент Владимир Зеленский прокомментировал данную ситуацию. По словам президента, такое же заявление на увольнение, которое написал руководитель ОП Андрей Богдан, написали "все в его команде". При этом глава государства уточнил, что пока ничего не подписывал.

Позднее СМИ выяснили, что фото заявления об отставке "слил" журналистам заместитель Богдана Кирилл Тимошенко.