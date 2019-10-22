Новый транш МВФ: о чем молчит Маркарова

Оксана Маркарова / УНИАН

Министр финансов Украины Оксана Маркарова накануне сообщила, что Евросоюз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи до конца 2019 года. Говоря о переговорном процессе, министр упомянула об успехе в переговорах.

Обстоятельства у нас такие, что с начала года более 100 миллиардов гривен дополнительно получил госбюджет путем продажи своих внутренних облигаций (ОВГЗ). Их продажа была почти под 20 процентов, что хоть и позволило закрыть финансовые дыры и укрепить гривну, но серьезно увеличило обязательства бюджета по погашению и обслуживанию долгов.

Кто вообще будет брать кредит под 20 процентов? Только какие-то спекулянты – нормальный человек для себя никогда такой кредит не возьмет, потому что через 5 лет этот кредит станет в 2,5 раза больше из-за этих процентов, а через 10 лет – это будет уже в 6 раз больше, чем та сумма, которую одалживали.

Читайте такжеПриватизация и рынок земли: Маркарова похвасталась переговорами с МВФМеждународный валютный фонд это видит, и, по-хорошему, украинское правительство должно было объяснить причины, зачем они так действуют, какие у них планы и зачем им в принципе МВФ.

И главная причина этих действий, о которой старается не говорить Маркарова – это вопрос Приватбанка. Тут история позорная, потому что все эти "минфиновцы" вместе с Порошенко силой сначала отобрали банк, а теперь они не знают, что с ним делать.

Денег в этом банке не появилось, а эти облигации банк может продать другим участникам и получить за них деньги. И если они продадут эти облигации и получат деньги, то облигации все равно позже придется погашать и уже с большими процентами. Ведь если этого не сделать, банк попросту лопнет.

Тот долг, который образовался, как раз и был покрыт облигациями. Но самое главное, что эти 150 миллиардов - это дефицит украинского бюджета, поскольку именно бюджет является источником госфинансирования.

Поэтому нужно искать другой выход. И Маркарова, говоря о переговорах с МВФ, обмолвилась о том, что они вели переговоры с МВФ о том, как вернуть 150 миллиардов гривен, якобы инвестируемых в Приватбанк, хотя на самом деле это просто напечатанные бумажки.

Читайте такжеПочему буквальное следование заветам МВФ навредит Украине, а не поможетВозможно, МВФ согласует некий план по Приватбанку. И в этом случае, МВФ должен будет пойти на уступки, так как ему выгодна эта ситуация, так как в случае отказа от программы мы бы потеряли свою обороноспособность, что недопустимо для геополитической ситуации.

Продолжать выпускать облигации – это значит искажать кредитный рынок и прокладывать путь к дефолту. Так как проценты с каждым годом будут повышать расходы – в следующем году нас ждет 150 миллиардов изъятий из бюджета для оплаты процентов по этому долгу. В 2019 году это было 100-110 миллиардов. Это снежный ком, который будет расти. Но если МВФ даст нам передышку, и мы сможем не выпускать эти облигации и при условии поддержки Украины Евросоюзом, возможно, нам удастся вернуть часть дорогих кредиты раньше без глобальных расходов из бюджета.

Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук, специально для Главреда