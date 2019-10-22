Новый транш МВФ: о чем молчит Маркарова

МВФ должен будет пойти на уступки. Так как в случае отказа от программы мы бы потеряли свою обороноспособность, что недопустимо для геополитической ситуации.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова накануне сообщила, что Евросоюз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи до конца 2019 года. Говоря о переговорном процессе, министр упомянула об успехе в переговорах.
Обстоятельства у нас такие, что с начала года более 100 миллиардов гривен дополнительно получил госбюджет путем продажи своих внутренних облигаций (ОВГЗ). Их продажа была почти под 20 процентов, что хоть и позволило закрыть финансовые дыры и укрепить гривну, но серьезно увеличило обязательства бюджета по погашению и обслуживанию долгов.
Кто вообще будет брать кредит под 20 процентов? Только какие-то спекулянты – нормальный человек для себя никогда такой кредит не возьмет, потому что через 5 лет этот кредит станет в 2,5 раза больше из-за этих процентов, а через 10 лет – это будет уже в 6 раз больше, чем та сумма, которую одалживали.
Читайте такжеПриватизация и рынок земли: Маркарова похвасталась переговорами с МВФМеждународный валютный фонд это видит, и, по-хорошему, украинское правительство должно было объяснить причины, зачем они так действуют, какие у них планы и зачем им в принципе МВФ.
И главная причина этих действий, о которой старается не говорить Маркарова – это вопрос Приватбанка. Тут история позорная, потому что все эти "минфиновцы" вместе с Порошенко силой сначала отобрали банк, а теперь они не знают, что с ним делать.
Денег в этом банке не появилось, а эти облигации банк может продать другим участникам и получить за них деньги. И если они продадут эти облигации и получат деньги, то облигации все равно позже придется погашать и уже с большими процентами. Ведь если этого не сделать, банк попросту лопнет.
Тот долг, который образовался, как раз и был покрыт облигациями. Но самое главное, что эти 150 миллиардов - это дефицит украинского бюджета, поскольку именно бюджет является источником госфинансирования.
Поэтому нужно искать другой выход. И Маркарова, говоря о переговорах с МВФ, обмолвилась о том, что они вели переговоры с МВФ о том, как вернуть 150 миллиардов гривен, якобы инвестируемых в Приватбанк, хотя на самом деле это просто напечатанные бумажки.
Читайте такжеПочему буквальное следование заветам МВФ навредит Украине, а не поможетВозможно, МВФ согласует некий план по Приватбанку. И в этом случае, МВФ должен будет пойти на уступки, так как ему выгодна эта ситуация, так как в случае отказа от программы мы бы потеряли свою обороноспособность, что недопустимо для геополитической ситуации.
Продолжать выпускать облигации – это значит искажать кредитный рынок и прокладывать путь к дефолту. Так как проценты с каждым годом будут повышать расходы – в следующем году нас ждет 150 миллиардов изъятий из бюджета для оплаты процентов по этому долгу. В 2019 году это было 100-110 миллиардов. Это снежный ком, который будет расти. Но если МВФ даст нам передышку, и мы сможем не выпускать эти облигации и при условии поддержки Украины Евросоюзом, возможно, нам удастся вернуть часть дорогих кредиты раньше без глобальных расходов из бюджета.
Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук, специально для Главреда