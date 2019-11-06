Круговорот дебилов в природе

Верховная Рада / Фото: УНИАН

Знаете, как оно в жизни бывает? Пришел в гости в качестве випа, разулся и надо же, конфуз. Носок дырявый. И ты уже не просто вип, а дырявый вип. Вот так произошло с Гончаруком. Покатался на самокате, а выяснилось, что он заднеприводный. Вроде бы, ничего страшного, но это не тот осадочек, когда ложечки находятся.

И вот приходится уже залечь на дно в Брюгге. Повесить сокиру Перуна обратно на стенку и не рассказывать мальчикам (девочкам, оказывается, никто и не рассказывал) о своем докторстве наук. Началась та самая мучительная неделя, когда ты вроде самый первый, а рот лучше не раскрывать.

Но это же как бы слуги народа. Всегда появится друг-дегенерат, который подставит пусть не плечо, но писюн. Всю прошлую неделю у нас лютовал Капитан Писюн. Наш Чубака Яременко с которого буквально ржали даже в Африке. В Африке. С нас. У Яременко есть пися. И он ее присовывает проституткам.

Вроде бы, ну а шо тут такоа? Ну его же личная жизнь. Жизнь то, конечно, его личная, но этот похотливый ублюдок все-таки на нашем с вами обеспечении. Это мы все ему с бюджета оплачиваем проституток. Часик – 100 баксов. Вот у моей мамы пенсия меньше. Которая не в час, а в месяц. И у большинства пенсионеров, тоже.

Ну да ладно, спалился и спалился. Ну кто из нас не без грешка? Но Капитан Писюн оказался еще и бесконечно тупым. Сначала рассказал о спецоперации. Потом протупил с пранкером (как окажется, не он один такой тупой). Потом обвинил во всем журналистов. А по итогу еще и нашел руку Москвы. Это Путин его писю направляет в проституток.

Читайте такжеДрака Богдана и Баканова: нужно гнать обоихЗатем была история с Богданом и Бакановым. Редкая дичь. Я вдруг понял, почему последние 5 лет перестал читать абсурдистско-политические романы некогда своего любимого Кристофера Бакли. Американец мастер стеба и выдумок на нелепицы, но они хотя бы на соплях прикреплены к реальности. А я живу в Украине. Здесь сопли и реальность давно уже не в контакте. Бакли стал скучен, потому что новости в Украине более вычурны, эпатажны и неадекватны.

Но это все смешно жителям Сенегала. Проснулся, отлил под лианой, покормил на ферме крокодилов, и зашел в инет с запросом "а шо там у х@@лов?". А у них глава разведки выбил главному по президенту зуб. А тот, что по президенту опроверг улыбкой в расцветке Хеллоуэна и предложил крутить хвосты. То ли котам, то ли китам. Там со времен Булгакова все путают этих животных. Ну вот как они там живут?

Потом всплыл Тищенко. Наш ресторатор, бодибилдер и конкурент Кличко в рубрике "неожиданные ответы". Тищенко признался, что он – политический коррупционер. Второе явление Онищенко, которое раздает бабосы однопартийцам. Тем самым однопартийцам, которые шли в Раду под лозунгом обнуления старой коррумпированной элиты.

И что? А ни*ера. Баканов занят, он крутит хвосты котам или китам. Рябошапка вообще не при делах. Чуваку надо успеть обилетить Петра Алексеевича и прочих мелких убийц. Какая тут коррупция в Раде? Еще про Медяника вспомните, черти.

Что тут главное? Во-первых, ничего. Обычный круговорот отребья в природе. Каждый сам по себе самодостаточный дебил. Милованов подтвердит. А во-вторых, опять забыли о том, что у нас дурак во главе кабмина. А он тут же о себе напомнил.

Итак, Гончарук заявил об экономическом прыжке в... 2021 году. Вот согласитесь, на голубом глазу персонаж. Во всех смыслах. Мы ведь все знаем, что его самокат в 2021 год не въедет. Причин много, но если все их обобщить, то коротко выходит, что наш премьер-министр – тупой.

Читайте такжеТри варианта будущего для украинцевЯ ведь помню еще о 50 миллиардах долларов инвестиций за 5 лет и 40% росте ВВП. О новом городе на Черном море уже забываю, а вот об этом помню. Еще держу в уме, что Украина со следующего года наверняка перестанет быть транзитной страной. Вспоминаю ставленницу МВФ Маркарову, которая нам устроила пирамиду ОВГЗ и вымывает из страны треть бюджета. Читаю по соседству сообщение от нашего патентованного дебила Милованова, который намерен закрыть 1261 госпредприятие. Ну и всякая "мелочевка" в голове вертится о кассовых аппаратах и убитой мелкой бизнесоте.

И вот опять перечитываю слова Гончарука. "У нас должна запуститься экономика, должны стремительно появляться новые рабочие места...". Это такая фантазия инфантильного дрочера. Мир обязательно станет чище и добрее. А я такой иду по бульвару Лепсе и мне на встречу Ким Кардашян. Ну в случае Гончарука пусть это будет Том Круз, к тому же, он таки был в Киеве. И он меня горячо хватает за руку и у нас все запускается и появляется...

Мы пять лет были в заложниках у расистов и садистов с психическими отклонениями. Сменили их с облегченным вздохом. Я до сих пор помню 1 апреля, первый день после экзит-полов первого же тура. Утро. Вышел из подъезда. И на душе светло. Вроде, любимая команда выиграла Лигу чемпионов, только еще в 10 раз светлее. Это дорогое чувство, которое я буду помнить всю пятилетку Зеленского, чего бы он не натворил с Украиной дальше.

Но от того весеннего солнышка давно уже ничего не осталось. Нет, к расистам и садистам возвращаться не хочется. Но теперь нужно что-то решать с дебилами и извращенцами. Потому что появилось устойчивое ощущение, что очередная пятилетка идет котам под хвост. К тем самым котам, хвосты которым крутит Баканов.