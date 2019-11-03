"На все должности назначить Сивоху": вылезли новые детали о драке Богдана и Баканова

Вылезли новые детали о драке Богдана и Баканова / Факты

Хотя "драку" между Богданом и Бакановым в Офисе президента назвали фейком (перед этим сообщалось, что в драке Богдан якобы лишился зуба) – в сети продолжают всплывать интересные детали конфликта.

На этот раз инсайдерской информацией поделился журналист Юрий Бутусов. По его данным, причина столкновения интересов – кадровые чистки. Якобы глава СБУ Иван Баканов собрался уволить с должности первого замглавы СБУ – начальника главного управления К Владислава Бухарева.

Сам Бухарев о своем возможном увольнении пока, по его словам, ничего не знает, но как военный пообещал "подчиняться приказам" (то есть уйти по первому требованию).

Читайте такжеУкраиной руководит не Зеленский: Богдан похвастался положением дел"Отношения Баканова с Богданом действительно можно охарактеризовать как весьма проблемные. Богдан давит, глава СБУ не допускает какой-либо критики и любых действий со стороны главы ОП, которые он расценивает как вмешательство в свои дела и свои полномочия", – пишет Бутусов.

И добавляет, что в кулуарах уже обсуждаются и "замены других зампредов СБУ – Дублика, Карпенко, Баранецкого, но реальных кадровых решений на сегодняшний день нет".

В комментариях к посту журналиста люди с иронией уже предложили "на все должности назначить Сивоху, он справится".

Напомним, в Раду внесли законопроект о реформе СБУ, появились детали. Реформу главной украинской спецслужбы, озвученная новым главой Иваном Бакановым, продолжают готовить к запуску.