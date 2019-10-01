В Раду внесли законопроект о реформе СБУ: детали

Глава СБУ Иван Баканов / УНИАН

Коллегия Службы безопасности Украины поддержала новую редакции Закона "Об СБУ" (подразумевающий реформу СБУ 2019), а ее представители презентовали основные положения на заседании профильного комитета Верховной Рады.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра СБУ.

"Следствием принятия новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины" станет самая масштабная реформа Службы безопасности за времена независимости. Сейчас же, не дожидаясь законодательных изменений, СБ Украины в пределах существующих полномочий начато реформирование ведомства. В частности, завершился первый этап функционального обследования существующей структуры Службы безопасности, результаты которого станут основой детального плана последовательных управленческих решений в контексте реформирования", - говорится в тексте.

Напомним, ранее Иван Баканов анонсировал масштабные сокращения в СБУ. До этого эксперт Александр Леменов оценил процесс реформирования им главной российской спецслужбы.