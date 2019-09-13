Баканов анонсировал масштабные сокращения в СБУ

Иван Баканов анонсировал "чистки" в СБУ / УНИАН

Новоназначенный глава Службы безопасности Украины Иван Баканов анонсировал реформу спецслужбы и массовые сокращения.

В кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) он сообщил журналистам, что сокращение штата неприятно, но это "нужно делать", передает Униан.

"Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что штат - это, в первую очередь, люди, и сокращать всегда неприятно, но это нужно делать", - заявил Баканов.

Глава ведомства хочет сделать службу мобильной и гибкой.

"Вместе с тем мы бы хотели предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются. То есть, если возникает какая-то угроза, президент, например, создает некий новый департамент в структуре СБУ, а если такая угроза минует - он этот департамент ликвидирует. Так, мне кажется, было бы достаточно правильно, потому что невозможно нас ограничить просто каким-то конкретным количеством людей", - пояснил глава СБУ.

Ранее Зеленский произвел важные перестановки в контрразведке СБУ.