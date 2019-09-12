Зеленский произвел важные перестановки в контрразведке СБУ

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении полковника Александра Руснака главой Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Соответствующий документ под № 683 от 11 сентября был опубликован на интернет-портале президента.

"Назначить Руснака Александра Васильевича начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины", — говорится в тексте указа.

К слову, ранее, в августе 2019-го президент уволил с поста главы Департамента контрразведки Алексея Петрова.

Напомним, ранее Владимиром Зеленским был уволен с должности главы Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев. До этого на пост руководителя СБУ был назначен Иван Баканов.