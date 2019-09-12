Зеленский обезглавил Службу внешней разведки, опубликован документ

Владимир Зеленский уволил главу СВР / president.gov.ua

Владислав Бухарев уволен с должности главы Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского №681/2019 от 11 сентября опубликован на официальном интернет-портале главы государства.

"Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности Председателя Службы внешней разведки", - сказано в документе.

Вместе с тем президент принял решение о назначении Бухарева на должность заместителя главы СБУ.

"Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе Зеленского №682/2019.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Бухарев был удостоен медали ФСБ.