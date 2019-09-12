Зеленский обезглавил Службу внешней разведки, опубликован документ

Президент принял решение о назначении Владислава Бухарева на должность заместителя главы СБУ.
Владислав Бухарев уволен с должности главы Службы внешней разведки Украины.
Соответствующий указ президента Владимира Зеленского №681/2019 от 11 сентября опубликован на официальном интернет-портале главы государства.
"Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности Председателя Службы внешней разведки", - сказано в документе.
Вместе с тем президент принял решение о назначении Бухарева на должность заместителя главы СБУ.
"Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе Зеленского №682/2019.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Бухарев был удостоен медали ФСБ.