Новым главой СБУ стал друг детства Зеленского: кто он такой

29 августа 2019, 19:33

Рада уволила Василия Грицака.

Иван Баканов
Иван Баканов назначен главой СБУ / УНИАН

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде 9-го созыва уволить Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины и назначить вместо него Ивана Баканова.

Нардепы 333 голосами "за" поддержали увольнение Грицака, и поддержали 319 голосами назначение Ивана Баканова, 22 удержались.

Зеленский порадовался назначению, выкрикнув: "Молодец, Ваня!".

Сам Баканов с трибуны парламента обратился к коллегам, заявив, что СБУ должны жить не по "понятиям", а принципам.

"Мы должны жить по законам и принципам. Не "понятиям", а принципам. Для этого мы все должны реформироваться. В том числе, СБУ. Что я имею в виду под реформой СБУ. На самом деле, все очень просто – это когда сотрудника СБУ встречает простой человек и улыбается ему в ответ, потому что он чувствует себя в безопасности и защищенным. Более того, если она хочет помочь сотруднику СБУ, тогда это реформа. От нас все требуют демилитаризации. Для нас это мечта, и это будет значить только одно – в нашей стране царит мир", - отметил Баканов.

Затем Баканов обратился к нардепам, прося их помощи.

"Для этого нам нужно много сделать. В том числе, СБУ нужна будет ваша помощь. Нам нужно будет принять новый закон про СБУ. Закон, который устранит деструктивную конкуренцию между правоохранительными органами. Мы должны стать технологичными, быстрыми, мощными", - считает новоизбранный глава СБУ.

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Иван Баканов: кто он?

Иван Баканов - первый заместитель председателя СБУ, экс-глава партии Слуга народа, друг детства и глава избирательного штаба Владимира Зеленского, руководитель и юрист Квартала 95. 

Баканов с Зеленским знают друг друга с детства, они жили в одном подъезде, учились в одной школе, а позже — в Криворожском экономическом институте КНЭУ имени Вадима Гетьмана, Зеленский — на юриста, Баканов — на ревизора.

В декабре 2017 года он стал главой партии Слуга народа, 27 мая 2019 года его сняли с должности.

22 мая 2019 года Баканов был назначен первым заместителем председателя Службы безопасности Украины и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С 28 мая 2019 член СНБО. С 3 июня 2019, на время отпуска Василия Грицака, временно исполняющий обязанности главы СБУ.

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СБУ Василий Грицак Иван Баканов
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