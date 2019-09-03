"Ходячие мертвецы не превращаются в людей": эксперт рассказал, что новым главам делать с ГПУ и СБУ

Рябошапка и Баканов – как им бороться с "ходячими мертвецами" в ГПУ и СБУ/ Александр Кочетков / Униан

Политический аналитик Александр Кочетков дал оценку новому руководству СБУ и ГПУ.

Как известно, новым главой СБУ стал друг детства Зеленского Иван Баканов, а новым генпрокурором Руслан Рябошапка.

"Так уж случилось, что я был лично знаком с почти всеми руководителями СБУ и ГПУ, поэтому есть с кем сравнивать. Оба не являются профессионалами. Оба хотят разобраться в том, чем они управляют. Оба жаждут успеха, причем успеха убедительного и беспрекословного", – отметил Кочетков во время чата на Главреде.

По его словам, Иван Баканов производит впечатление человека, который думает перед тем, как что-то делает и ничего не говорит. Для председателя СБУ это крайне важная черта.

Читайте такжеЭксперт оценил процесс реформирования СБУ Бакановым"К сожалению, он может быть манипулируемым со стороны опытных работников спецслужб. Ему могут рассказывать о каких-то тайных операциях, каких-то крайне важных агентах в тылу врага и т.д., но, если он сможет отделить действительно профессиональных и патриотических работников СБУ от работников, то у него все будет хорошо", – уверен аналитик.

В пользу такого варианта развития событий говорит то, что и как Баканов отвечал в Раде во время своего представления.

Руслан Рябошапка в большей мере знаком с деятельностью Генпрокуратуры, чем Баканов с деятельностью СБУ, отметил Кочетков.

"Кстати, это может как раз мешать, – добавил эксперт. – Прокуроры в большинстве своем – это очень умные и ловкие люди. Они могут прикидываться дурачками, но это люди, которые очень хорошо знают и закон, и все возможности и недостатки украинской системы правосудия. Руслану придется либо убирать большую часть действующих прокуроров, которые так или иначе замешаны в противозаконной деятельности, или создавать внутри Генпрокуратуры какой-то оазис добродетели и профессионализма".

Читайте также"Мы хотим крови": Рябошапка пообещал садить чиновников каждую неделюИ тут очень многое будет зависеть от поддержки Верховной Рады и депутатского большинства. Один Рябошапка не справится со взломом системы, уточнил аналитик.

"По моему убеждению, заставить большинство действующих работников ГПУ работать по закону и за зарплату уже невозможно. "Ходячие мертвецы" не превращаются в людей", – резюмировал Кочетков.

Ранее эксперт рассказал, как Рябошапка будет проводить чистку в Генпрокуратуре. По мнению эксперта, у Руслана Рябошапки точно будет комплексный подход по очищению кадров в Генпрокуратуре.