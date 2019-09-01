Эксперт оценил процесс реформирования СБУ Бакановым

Иван Баканов / УНИАН

Новый руководитель СБУ Иван Баканов, утвержденный на голосовании Верховной Рады IX созыва 29 августа, имеет перед собой два пути реформирования главной украинской спецслужбы: либо сохранить status quo (текущее положение дел), либо кардинально реформировать методы работы.

Такое мнение в материале для портала ЗН высказал Александр Леменов, главный эксперт StateWatch.

"Западные союзники действительно готовы поддерживать процесс, понимая, что он будет длиться не один год. В команде президента Украины многие готовы работать над фундаментальными изменениями. Иван Баканов, в свою очередь, похоже, прислушается к позиции "старых кадров"", - утверждает он.

Читайте такжеСпецоперация СБУ на Одесской таможне продолжается – 2:0 в пользу БакановаПо мнению Леменова, логичный путь реформ СБУ от Баканова - поэтапные изменения, которые начались бы в ближайшее время.

"Потому утверждает, что демилитаризацию не следует проводить до окончания войны в Донбассе, или говорит о несвоевременности отдельных шагов, — отмечает эксперт. — Вполне возможно, что для изменения позиций Баканову требуется время. С другой стороны, секретарь СНБО и новый руководитель Генеральной прокуратуры поддерживают глобальные предложения по реформированию Службы безопасности. В общем, логично было бы увидеть поэтапные изменения, которые начались бы в ближайшее время", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как новоназначенный генпрокурором Руслан Рябошапка будет проводить "чистку" в ГПУ.