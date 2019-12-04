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Украина пошла в НАТО в не самый лучший момент

Виталий Портников

Публицист, журналист

4 декабря 2019, 06:58

Альянс переживает трудные времена и пытается выстроить партнерские отношения с диктатором Путиным.

Зеленский и Столтенберг
Зеленский и Столтенберг / Фото: пресс-служба президента Украины

Саммит НАТО, который открывается в Лондоне в 70-ю годовщину со дня создания альянса, станет символом трудных времен в его истории.

Впервые за многие десятилетия существуют сомнения  в том, что союз мировых демократий способен справиться с главной своей задачей – быть гарантом безопасности в Европе и Атлантике.

То, что президент Франции Эммануэль Макрон называет "смертью мозга НАТО", началось отнюдь не сегодня, а с окончанием "холодной войны". Отвратительная "империя зла" - Советский Союз – навсегда исчезла с политической карты мира, распался Варшавский Договор, страны центральной и восточной Европы стали демократическими, о демократии заговорили и в России. Зачем тогда нужно НАТО? Даже расширение альянса, в который вступали страны центральной и южной Европы, воспринималось скорее как инерция, а желание присоединиться со стороны Украины  и Грузии было воспринято как прихоть.

Так НАТО и проспало возрождение – уже в новом, путинском виде – агрессивного, опасного для стабильности и мира авторитарного режима в Кремле. Проспало до такой степени, что до сих пор не может проснуться.

Тот же Макрон, который первым заговорил о "смерти мозга НАТО", одновременно пытается доказать, что Россия – не враг альянса. Хотя в Кремле практически и не скрывают своей враждебности. Так что уверения Макрона – лучшая иллюстрация болезни, в которой президент Франции подозревает своих партнеров.

Читайте такжеКиев перепутал кремлевскую пропаганду с прямой угрозой УкраинеНо неадекватность Макрона – вовсе не доказательство адекватности других лидеров стран альянса. Главная угроза дееспособности НАТО – не Макрон, а Трамп. То, что Соединенные Штаты в период его авантюрного президентства перестали играть роль лидера западного мира, ударило и по репутации альянса, и по его возможностям, и по его перспективам. Еще одна проблема – фактический раскол между странами, которые осознают опасность со стороны Москвы и теми, кто по плохо объяснимым причинам предпочитает поддерживать дружеские отношения с Путиным. И это – одно из важных последствий расширения альянса. Оказалось, что победа над коммунизмом вовсе не прививка от авторитаризма и безудержного популизма. Болезнь, от которой сейчас страдает Украина и которая может стать фатальной для ее будущего, не обошла многие страны центральной и южной Европы и сделала их настоящими "российскими конями" в системе безопасности альянса.

Впрочем, опасаться за будущее альянса я бы не спешил. Чем труднее "просыпаться" будут в НАТО, тем более агрессивную роль будет играть Россия. И рано или поздно она поставит альянс перед настоящим вызовом. Разумеется, за это придется дорого заплатить – но евроатлантическая солидарность будет восстановлена.

Для нас вопрос состоит только в том, где во время этого решающего конфликта будет Украина – рядом с демократическим миром или в союзе с государством-агрессором.

Россия НАТО Виталий Портников Дональд Трамп Владимир Путин Эммануэль Макрон Украина
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