Продажа земли - последний этап доедания Украины

Продажа земли ударит по Украине еще сильней, чем приватизация 90-х / inshe.tv

Нам упорно рассказывали, что приватизация украинско-советской промышленности в 90-е годы должна была привести в экономику эффективных собственников и к новой индустриализации страны. Вместо этого криминальная приватизация породили упадок экономики, чудовищную потерю рабочих мест, разрушение целых отраслей, а самое главное –породило такого монстра, как украинский олигархат, который уже 20 лет сейчас контролирует политику и экономику Украины.

Теперь новые власти взялись за турбулентную приватизацию большой, государственной земли Украины, которая приведет с схожим результатом и тяжелым последствиям, как в приватизации промышленности.

Читайте также"Уже обманули": украинцев подвели к пропасти с законом о продаже земли – экспертНеолиберальные мифы об острой необходимости немедленной и сумбурной приватизации земли подменяют национальный интерес и национальную безопасность Украины. В реальности, земельная реформа превращается в земельную контрибуцию в пользу победителя, а не населения Украины. Более того, объективно - это продолжение политики бывшего президента-олигарха Порошенко, который собирался сделать то же самое во второй срок своего президентского правления.

В результате этой, неожиданной для населения, скандальной приватизации земли, транснациональные компании (ТНК) и местные земельные магнаты будут вести ожесточенную борьбу с олигархатом за остатки будущего Украины, как успешной европейской страны.