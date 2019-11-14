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Что не так с законом о рынке земли

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
14 ноября 2019, 06:54

Закон следует серьезно доработать, иначе мы будем торговать не землей, а фактически суверенитетом страны.

земля, продажа
Перед вторым чтением законопроект о рынке земли требует существенной доработки / agroportal.ua

Народные депутаты в первом чтении приняли за основу законопроект о рынке земли.

Безусловно, законопроект требует доработки. В первую очередь, в том вопросе, который поднимался – продаже земли иностранцам. Владимир Зеленский, в принципе, учел тот крик, который поднялся после того, как Тимофей Милованов подавал свой законопроект и превращал по нему Украину в чистую Бразилию или Аргентину.

Тут были внесены изменения о том, что иностранцам запрещено покупать землю до пяти лет после принятия закона. Я бы запрещал минимум на 10 лет, но и это хороший вариант – по крайней мере, в этом случае есть возможность сформироваться фермерскому классу. Тем более, там есть допущения, что разрешается покупать землю только тем компаниям, которые уже работают в Украине. Это тоже некий компромисс о том, допускать иностранцев или нет, по крайней мере, в этом случае мы понимаем квалификацию этих компаний, они работают и не имеют никакой спекулятивной основы.

Однако дальше начинаются нюансы, потому что надо также дорабатывать многие вопросы. Предположим, есть украинская компания, которая покупает землю. А если ее купят иностранцы? То есть, в законе должны быть прописаны ограничения и о том, что землю после покупки нельзя перепродавать, к примеру, в течение пяти лет. В идеале, конечно, прописать в закон и фермерские хозяйства и прописать вменяемый максимум того, сколько земли можно купить в одни руки, а не те 200 тысяч гектаров, как сейчас. 

Читайте такжеУдастся ли Зеленскому запустить рынок землиСамо собой, вопросов и к этому максимуму возникнет много, но куда важнее, чтобы землю не могли покупать иностранцы. Потому что в этом случае землю могут также покупать и россияне и в этом случае мы будем торговать не землей, а фактически суверенитетом страны. 

И как бы нас не уверяли, земля - это не товар. И рассказам о том, что вот так просто можно все продавать, веры нет. Тем более, что ни в одной стране Европы и мира нет места, где могут так продавать землю - в любой стране есть четкие квалификационные требования. Например, если человек хочет продать землю, то первым покупателем должна быть территориальная громада, в идеальном варианте - и вовсе земельный банк, который ее выкупает и потом сдает землю в аренду. 

Это целая система. Без этого крестьяне ринутся в города и, как и в Бразилии, у нас появятся нищие кварталы. Либо в нашем случае люди, скорее всего,  просто начнут уезжать за рубеж. 

Кроме того, необходимо учесть и вопрос продовольственный. Ведь проблема больших массивов земли в том, что на них удобно выращивать технические культуры - кукурузу, рапс, подсолнечник, а что мы тогда будем есть? Ведь землю могут после продажи засаживать техническими культурами. К тому же, в этом году у нас уже была проблема с нехваткой картофеля и в таком случае, стоит задаться вопросом, кто будет ее выращивать после открытия рынка земли. Например, в той же Польше, где нет агрохолдингов, фермеры выращивают много продукции с высокой добавочной стоимостью и тем самым создают в стране общий спрос на эту продукции и живут как средний класс. 

Возможно, все эти вопросы будут решены, а возможно, и нет, так как я не исключаю, что второго чтения может и не быть. Тем более, что с учетом того, как в этот раз искали голоса депутатов в его поддержку. Прежде всего потому, что сейчас пойдет волна протестов и депутаты просто не захотят этим заниматься. И в этом случае лоббирование закона будет не выгодно даже иностранцам, так как они понимают, что если сейчас все так тяжело идет, то ломать через колено никто никого не станет. Ведь тогда землю как им отдали, так и могут забрать назад.

В то же время, не исключаю, что этот закон был принят накануне переговоров с МВФ, причем принят на дурака - а вдруг пройдет.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Владимир Зеленский законопроект Тарас Загородний рынок земли
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