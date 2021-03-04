Чем страшны новые санкции Запада против России

Как Запад решил наказать РФ / gettyimages

Глянул, что за новые санкции ввели Штаты и ЕС против России. Могу сказать, что каких-то болезненных для РФ там нет, в особенности для российской экономики.

1. Персональные блокирующие ограничения против 7 российских чиновников никакого эффекта не возымеют: эти чиновники вряд ли владеют активами в Штатах и в ближайшее время вряд ли собирались в США.

2. Санкции против научных институтов, занимающихся химическими исследованиями, тоже не особенно страшные. Впрочем, в долгосрочной перспективе это может оказаться проблемой для развития химической промышленности в РФ, но косвенно.

Читайте такжеКак премьер Шмыгаль срывает санкции против России3. Санкции против 14 российских компаний, которые не называли, тоже не критичные. Там вроде бы нет крупных стратегических предприятий, которые могут сделать больно для российской экономики. К тому же, это не санкции Госказначейства, а списки Минторга, они более гибкие, и могут адаптироваться в любую минуту (смотрим кейс Олега Дерипаски и его РУСАЛа).

4. Объявили, что Россия не сможет участвовать в программах финансовой поддержки США. Москва в них не участвовала и не претендует.

5. Запреты и ограничения на сотрудничество госбанков США с российскими уже действуют с 2014 года, там ничего существенно нового не добавляли.

Ключевые санкции, которых опасались в России и из-за которых была вот эта фраза Лаврова про "разрыв отношений с ЕС", введены не были: это ограничения по чувствительным технологиям, санкции против госдолга и крупных бизнесменов и банков.

Параллельно с введением санкций, в Госдепе США заявили, что не хотят эскалации с Россией и готовы продолжать с ними стратегический диалог, несмотря на давление по делу Навального. Другими словами, мухи отдельно, котлеты отдельно. Чистый прагматизм Байдена.

Читайте такжеПочему Путину до лампочки санкции Европы из-за отравления НавальногоИз этого в очередной раз делаем вывод, что США не намерены разваливать РФ или свергать их власти. Санкционное давление никуда не исчезнет, а отношения с Вашингтоном у Кремля не станут лучше. Но диалог между ними будет, потому что Россия нужна США в определённых вопросах, и наоборот.

Для Украины тут надо понять, что:

1. Санкции - не палочка-выручалочка, они имеют ограниченный эффект и время действия.

2. США не будут впрягаться за нас решать наши проблемы за счёт своих глобальных интересов.

3. Россия нужна будет Западу для решения определённых задач. Пока Украина не может заменить РФ в этой роли, или компенсировать потерю РФ для Запада, говорить о западном давлении на Москву в абсолютных категориях бесполезно.