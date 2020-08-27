Россия загоняет Зеленского в угол

Новая встреча Нормандской четверки - попытка взять на себе очередные обязательства /president.gov.ua

Перенос встречи советников лидеров стран нормандской четверки обусловлен тем, что в России давно поняли, что для Зеленского и его команды любые международные встречи, особенно уровня Нормандской четверки, очень часто являются самоцелью. В их представлении встреча ради встречи – это тоже результат. И теперь Россия активно спекулирует на этом желании Украины.

Все то, что происходит сейчас – это целиком и полностью следствие украинской ошибки восприятия. Напомню, что ранее было опубликовано, откровенно говоря, хамское письмо Дмитрия Козака. И несмотря на то, что в Украине это поспешили интерпретировать как попытку демарша России, речь никогда не шла о том, что она откажется от Нормандского формата - чтобы не упускать возможность диктовать свои условия в том или ином дипломатическом формате. Но давление, которое Москва будет оказывать в его рамках, будет только усиливаться.

Читайте такжеСрыв Нормандской встречи по Донбассу: у Кравчука назвали главную цель РоссииПисьмом Козака Россия просчитала себе несколько ходов. В случае, если Украина не будет проявлять чрезмерную договороспособность на уровне Н-4, он просто будет для нас закрыт и вся политика будет уходить в Минск, где им гораздо проще продавить выгодные для себя условия - прямые переговоры с боевиками, а не с РФ и другие вещи, связанные с политической частью урегулирования в обход части по безопасности. А поскольку прямые переговоры Украины с боевиками остаются недопустимыми для большей части украинского общества, любые такие попытки неизбежно будут вызывать уличные протесты и дестабилизацию.

Перенос встречи – это ответ сторон на нереалистичные требования России, которой было важно продавить напрямую свои антиукраинские условия (прямые переговоры с НВФ, отмена постановления ВР о местных выборах только на подконтрольной части Украины и т.д.). Мы продемонстрировали в переговорах с РФ несколько уступок подряд и логично получили усиление давления. Потому что пока они не получат всего того, что хотели от нас – реинтеграции Донбасса, оставления Крыма за кадром и лояльной Украины под российским контролем, они не отступят.

Безусловно, сейчас Нормандская встреча приведет только к дополнительным обязательствам для Киева. Потому что никакой своей стратегии команда Зеленского не имеет и потому продавливать свои нарративы они не будут. Как мы видели из интервью президента, он почему-то решил, что может ставить дедлайны в войне, что указывает на то, что он за прошедший год не распрощался с иллюзией о том, что сумеет завершить конфликт на Донбассе. Как и с иллюзией о том, что после плана А можно будет спокойно перейти к плану Б.

Мария Кучеренко, аналитик Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда