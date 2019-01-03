Климкин объяснил, почему на выборах-2019 не откроют избирательные участки в РФ

Павел Климкин / УНИАН

Глава украинского МИД Павел Климкин объяснил, почему Центр избирком Украины решил не открывать избирательные участки в пределах России на грядущих президентских и парламентских выборах. Соответствующий текст, написанный министром, был опубликован на странице МИД в социальной сети Facebook. Климкин полагает, что организовывать голосование на территории РФ опасно для украинцев.

"Проводить выборы на территории страны агрессора и оккупанта является априори очень проблематичным шагом. В случае же с Россией это было бы еще и крайне рискованно. Надо быть неизлечимо наивным, чтобы поверить, что ФСБ и другие российские институты не станут влиять на украинские выборы на своей собственной территории", - считает дипломат. По словам министра, все граждане Украины, "находящиеся на территории РФ временно (а это подавляющее большинство), смогут отдать свой голос в Украине по месту постоянного проживания".

Напомним, ранее Климкин объяснил, почему так много украинцев по-прежнему работают в России.