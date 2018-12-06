Дипломатический конфуз: Климкин в Twitter перепутал двух еврочиновников

Павел Климкин / УНИАН

Конфуз произошел с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Twitter.

Глава украинского МИД по ошибке сопроводил совместное фото со своим чешским коллегой Томашем Патршичеком в Брюсселе следующим комментарием: "Новый Министр иностранных дел Чехии М.Шефчович планирует приехать к нам в феврале".

В комментариях пользователи указали украинскому министру на его ошибку.

При этом твит более 20 минут находился в профиле министра, после чего был заменен на новый, с правильным именованием Т.Патршичека.

Отметим, что Марош Шефчович является словацким дипломатом, а на сегодня занимает пост вице-президента Еврокомиссии. Очевидно, Климкин перепутал двух европейских дипломатов, так как в один день проводил встречи с ними в Брюсселе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на сайте НАТО перепутали русский и украинский языки.