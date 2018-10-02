На сайте НАТО перепутали русский и украинский языки

При этом русскоязычный перевод транслировался вместо грузинского.
Во время трансляции пресс-конференции генсека НАТО Йенса Столтенберга в преддверии встречи министров обороны 29 стран-членов Альянса на сайте организации перепутали русский и украинский языки.
Как сообщает РИА Новости, в начале выступления Столтенберга в окне перевода на русский язык появился перевод на украинский.
При этом русскоязычный перевод транслировался вместо грузинского.
В июле на официальном YouTube-канале НАТО было опубликовано видео выступления президента Украины Петра Порошенко.
На первых секундах записи видно, что зал, перед которым выступали украинский лидер и генсек Альянса Йенс Столтенберг практически пуст.