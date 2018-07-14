Речь Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО сняли на видео

На официальном YouTube-канале НАТО опубликовано видео выступления президента Украины Петра Порошенко.

На первых секундах записи видно, что зал, перед которым с речью выступили украинский президент и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг практически пуст.

Ранее украинские пользователи Facebook высмеяли выступление Петра Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе.

Напомним, в сети появилась фотография выступления Порошенко и Столтенберга в практически пустом зале - было занято всего около десятка мест.

Накануне Петр Порошенко рассказал, о чем беседовал с Трампом во время 20-минутной встречи на саммите НАТО; предметом обсуждения стали встреча Трампа и Путина в Хельсинки и проблема "Северного-потока-2".

"Было мне интересно, когда была утечка информации, что якобы отменили встречу мою с президентом Соединенных Штатов Америки. Мы на самом деле очень тщательно обсудили и предстоящую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник 16 числа. Был тщательно обсужден вопрос "Северного потока-2", - сказал он.