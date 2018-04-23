Климкин объяснил, почему так много украинцев по-прежнему работают в России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на территории РФ в настоящее время проживает около трех миллионов украинцев, а это значит что там живет каждый двенадцатый украинец.

"Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги - и их надо понять", - сказал Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто, пишет Укринформ.

По его мнению, эту ситуацию необходимо "постепенно" менять.

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"Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация", - добавил Климкин.

По его словам, что сближение Украины и ЕС несколько повлияло на распределение украинских трудовых мигрантов.

"Европа открылась и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращается в Украину. В то же время, это происходит очень медленно", - заключил глава МИД Украины.

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