Генерал обвинил Порошенко в незаконном присвоении Филарету звания Героя Украины

Петр Порошенко незаконно присвоил Филарету звание Герой Украины, полагает Василий Вовк / president.gov.ua

Бывший начальник Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк считает, что президент Петр Порошенко противоправно присвоил звание Героя Украины почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету (в миру — Михаил Денисенко).

В соответствии с Уставом звания "Герой Украины" глава государства не имеет право самостоятельно принимать решение о присвоении этого звания, написал генерал в своем блоге на Цензор.нет.

Вовк подчеркнул, что согласно уставу украинский лидер должен получить представление соответствующих органов (Верховная Рада, Кабинет министров, министерства и так далее) и наградной лист установленного образца, также выдвижение кандидатуры на присвоение звания "Герой Украины" осуществляется по месту работы лица.

Напомним, Петр Порошенко 8 января подписал указ, которым присвоил патриарху Филарету звание Героя Украины. По словам президента, еще не придумана та мера, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбе за поместную украинскую православную церковь (Православная церковь Украины).