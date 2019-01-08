Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины

Глава государства заявил, что поступок патриарха не оценен по достоинству.
Президент Петр Порошенко заявил о намерении присвоить члену Синода и почетному патриарху ПЦУ Филарету высокое звание Героя Украины.
"Еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа", - сказано на странице Петра Порошенко в Facebook.
По словам гаранта, именно это послужило основанием для того, что он принял решение удостоить патриарха почетного звания.
Как ранее сообщалось, лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил переименовать улицы Киева в честь Вселенского патриарха Варфоломея и почетного патриарха новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета.
Напомним, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.