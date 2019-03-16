Названы причины блокировки YouTube-канала Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

Причиной блокировки YouTube-канала кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского стали массовые жалобы ботов.

"Наконец, мы получили официальный ответ от YouTube почему наш канал был заблокирован. Причина никого не удивила - массовые жалобы ботов", - говорится в сообщении Команды Зеленского в Facebook.

14 марта YouTube заблокировал канал "Зе президент слуга народа" за "нарушения условий использования видеохостинга, в том числе по спаму, обману и введению пользователей в заблуждение". Несколько часов спустя канал разблокировали, но настоящие причины были не известны.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.

"Подам законопроекты "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины" и "Об отзыве народного депутата Украины", - сказал Зеленский.

Шоумен подчеркнул, что уйдет из политики, если люди разочаруются в его работе на посту президента.