В YouTube заблокирован канал Зеленского

Канал Зеленского забанили из-за жалоб недоброжелателей / Обозреватель

YouTube-канал самого рейтингового кандидата в президента и известного шоумена Владимира Зеленского.

Руководитель диджитал-департамента штаба Зеленского Михаил Федоров в комментарии Украинской правде подтвердил, что администрация популярного хостинга заблокировала канал Зеленского.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", - сказано в сообщении сообщества.

/ Фото: скриншот YouTube

/ Фото: скриншот YouTube

Канал под названием Зе!Президент насчитывал свыше 230 тысяч подписчиков, содержал 25 видеороликов, посвященных предвыборной программе кандидата в президенты.

Как ранее сообщалось, за кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского на предстоящих выборах лидера страны готовы проголосовать 23,1 процента украинцев.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.