Кравчук рассказал о том, из-за чего случится третий Майдан

Леонид Кравчук / Главред

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук (1991-1994) высказался о том, что в случае всеобщих и массовых фальсификаций на президентских выборах в 2019-м в стране может случится третий Майдан.

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому порталу Russia Today. Кроме того, Кравчук рассказал, что лидирующий во всех соцопросах кандидат в президенты, актер/телеведущий Владимир Зеленский, "не темная лошадка".

Читайте такжеКравчук распек Луценко за любовь к Порошенко"Разговоров очень много вокруг Зеленского, но, я считаю, он не темная лошадка. Его воспринимают как современного человека, нового в избирательной кампании и политике Украины", — заявил экс-президент Украины.

Кроме того, Кравчук назвал популярный комедийно-сатирический сериал Слуга народа – предвыборной программой Зеленского.

"Слуга народа − предвыборная программа, с которой я очень серьезно ознакомился. Она имеет специфический характер, но отвечает на те запросы времени, жизни и потребностей людей, которые сегодня являются ведущими, интересными, очевидными", — подытожил он.

Напомним, ранее Кравчук выступил с обращением к украинцам и раскритиковал Порошенко