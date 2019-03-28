"Пора убрать гнилые бревна": Кравчук выступил с обращением к украинцам и раскритиковал Порошенко

28 марта 2019, 12:27

Кравчук предупредил о возможности нового майдана и революции.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / Facebook Леонида Кравчука

Первый президент Украины Леонид Кравчук опубликовал обращение к гражданам Украины перед президентскими выборами, которые пройдут 31 марта.

Он отметил, что сам при принятии решения о выборе кандидата он опирался на реальную жизнь.

"При различных встречах с избирателями я им задавал один и тот же вопрос - хотят ли они и дальше жить так, как живут сегодня? Ответ был просто ошеломляющая - почти все они (а часто в залах было более 1000 человек) давали отрицательный ответ, сопровождая власть острыми оценками", - рассказал Кравчук.

По его словам, особенно эмоционально избиратели характеризовали участие представителей власти, окружение президента и самого президента в коррупционных схемах.

"Люди, в отличие от П. А. Порошенко, понимают, что войну закончить нелегко и вернуть Крым Украине можно будет не так быстро, как безответственно, популистски заявляет президент. Кстати, его "опричники" из штабов заявляют, что только президент имеет план войны на Донбассе, но почему-то его скрывают. Как говорят в народе: "ври, да знай меру". Мы знаем цену таких заявлений. Порошенко уже завершил войну на Донбассе за две недели. Потом извинялся. А сейчас новая фантазия - вернет Крым в Украине сразу же после победных выборов. Это уже что-то за пределами здравого смысла", - возмутился Кравчук.

Читайте такжеПорошенко и Зеленский: опубликована интерактивная карта Украины популярности кандидатов в президентыКрачук назвал обещание Порошенко "безответственным заявлением, которому верить нельзя, как и всем другим, произнесенным в эмоциональном состоянии, с целью просто обмануть избирателей".

"Власть уже обещала нам преодолеть коррупцию, а следствием стало активное ее участие в коррупции", - возмутился Кравчук, уточнив, что за все это нужно строго отвечать перед народом и законом

"Народ доведен до отчаяния! Бедные и обманутые, попранные люди являются чрезвычайно опасной силой, которая способна на Майдан и Революции. Если проанализировать причины Первого и Второго Майданов, то вывод лежит на поверхности социально-политических процессов - мы ошибались с избранием президента и парламента Украины. Мы позволили им жить для себя и действовать бесконтрольно. Они начали думать, что им все дозволено", - считает первый президент.

Решением Кравчук назвал выборы, с помощью которых можно будет из украинской политики "убрать все гнилые бревна".

Ранее предвыборное обращение записал лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, призвавший украинцев "голосовать не по приколу".

Соцсети призывы Вакарчука встретили с иронией.

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Петр Порошенко Леонид Кравчук выборы-2019
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