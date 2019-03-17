"Мы освободим Крым": Порошенко планирует возвращать полуостров после выборов

Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым и направить миротворцев на Донбасс / УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил, что не пойдет на компромисс и займется вопросом возвращения в состав Украины аннексированного Крыма вскоре после предстоящих выборов президента.

"Ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу после президентских выборов", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Порошенко, его украинцы непременно обязаны переизвбрать на второй срок, поскольку в России надеяться видеть на высшем государственном посту другого человека.

"Потому что вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция - не дождутся. Мы освободим Крым", - сказал гарант.

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"То же самое будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым шлемам (введение миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированной части территории Донбасса - ред.)", - подчеркнул он.

Президент заявил, что в сферу деятельности миссии будет входить как Донбасс, так и Крым. Он добавил, что уже разработал четкий план с буквально понедельными инструкциями для результативности работы специалистов ООН в Украине.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не намерен баллотироваться на выборах в Верховную Раду от Блока Петра Порошенко.